Marion Game (Huguette) dévoile avoir un très bon salaire grâce à « Scènes de ménages »

Marion Game est une comédienne de 81 ans. Et elle est toujours sous le choc de la chance qu’elle a de tourner dans Scènes de ménages. Une chance rare en effet pour les comédiens d’un certain âge de passer à la télévision. Mais son travail est de qualité et avec Gérard Hernandez, ils incarnent le couple préféré des fans de Scènes de ménages. Raymond et Huguette se sont tour à tour confié dans l’émission Non Stop People de Jordan De Luxe et Marion Game révèle le salaire des acteurs. Une question toujours plus ou moins tabou en France.

Marion Game, star de Scènes de ménages dans le rôle de Huguette

Marion Game interprète Huguette avec brio depuis 11 ans bientôt. Avec Gérard Hernandez, ils font partie des couples de la première heure de Scènes de ménages. La série fait un carton sur M6 dont les fans ne se lassent pas du format. Ce sont des scènes courtes et condensées qui permettent la mes en scène de situations loufoques. Les couples n’auront jamais été aussi bien représentés. Car ce sont tous les âges et toutes les situations qui s’offrent à travers les duos de comédiens. Pour Marion Game et Gérard Hernandez, ils sont le couple d’octogénaires cyniques et aigris. Leurs prises de bec sont hilarantes et le duo est également capable de nous émouvoir de façon surprenante.

Le succès de Scènes de ménages n’est pas un secret mais les salaires des acteurs si. Car les salaires restent un sujet plus ou moins tabou en France. C’est une question à laquelle les personnes interrogées n’aiment jamais répondre franchement. Les jugements vont bon train pour la suite. Dire que c’est trop, que ce n’est pas assez, que c’est justifié ou non et cela entraîne également des jalousies. L’animateur se lance tout de même à questionner Marion Game sur le sujet. Et il ne va pas être déçu puisque Marion Game lui répond très sincèrement.

Le salaire de la comédienne : la rançon de la gloire

Par mois, les acteurs tournent pendant plusieurs journées. Dans une journée ils ont le temps de faire plusieurs scènes. Car la série propose un format court pour les épisodes. Et chaque épisode présente des sketchs sur différents couples. Marion Game avoue alors que les acteurs sont tous rémunérés de la même manière. C’est à dire au même forfait journalier. Ainsi, lorsque l’animateur se risque à demander si ce qu’il a pu récupérer comme information est vraie, Marion Game valide. Jordan De Luxe demande donc à Marion Game si il est vrai que les acteurs touchent 4 000 euros par épisode. Marion Game acquiesce et explique que c’est le tarif d’une journée pour un acteur de Scènes de ménages. Elle ajoute également qu’ils peuvent tourner deux ou plus de fois dans le mois.

La franchise mélangée à l’indifférence de Marion Game, concernant son salaire, peut surprendre

Jordan De Luxe est surpris par le montant des salaires des comédiens. Autant qu’il l’est pas la franchise de Marion Game sur ce sujet. Mais la comédienne recadrer immédiatement le propos. En effet, elle dit franchement à l’animateur que l’argent n’est pas du tout sa préoccupation. Elle est toujours très étonnée de recevoir son cachet et très heureuse de pouvoir vivre confortablement. Cependant, Marion Game ne veut pas faire de l’argent sa motivation ou le centre de sa vie. Pour elle ce n’est pas une question interessante. Ce qui importe pour la comédienne c’est de travailler. D’avoir un but dans sa vie et qu’il corresponde à sa passion pour le jeu. De plus, elle ne se permet pas d’avoir un train de vie au dessus de la moyenne.

Marion Game explique lors de l’interview avoir eu une grand-mère qui lui répétait qu’il fallait savoir se contenter de ce que l’on a. Autrement c’est une course sans fin à « toujours plus ». Et c’est pourquoi Marion Game n’est pas une grande dépensière. Elle a beau avoir un salaire très confortable, qui peut donc monter à 12 000 euros par mois pour trois jours de tournages, elle ne devient pas quelqu’un d’autre pour autant. Ce qui anime Marion Game c’est sa passion pour son métier. L’art de la comédie lui a d’ailleurs sauvé la vie. Coincée dans des métiers peu épanouissant pour elle, Marion Game a bien failli se faire avoir pat une dépression. C’est en retrouvant le chemin des planches du théâtre que la comédienne a retrouvé le goût de la vie.

Ce qui compte pour Marion Game ce n’est pas l’argent, c’est la passion

L’actrice de Scènes de ménages fait du salaire une chose dérisoire. Mais elle est tout de même très heureuse de pouvoir compter sur ce salaire confortable. Le succès de la série est tel qu’elle ne s’imagine d’ailleurs pas faire autre chose. Tout comme Gérard Hernandez d’ailleurs le confiait sur le plateau de la même émission.

Et le couple phare de Scènes de ménage n’est pas prêt de laisser tomber ses fans. Ce sont des fans de puiseras générations qui sont tombés sous le charme d’Huguette et de Raymond. De très bons comédiens de théâtre au service de la télévision, cela fonctionne forcément. De plus, la dynamique du format de la série leur permet de ne garder que des condensés bruts des performances des acteurs. Ainsi, le public se délecte des meilleurs moments de la série.

Marion Game ne perd pas la fougue de sa jeunesse quand il s’agit de jouer la comédie. Passionnée par son métier et très à l’aise avec son compagnon de scène, Marion Game parvient à nous faire croire que ce sont un vrai couple d’octogénaires cyniques que nous avons sous les yeux.