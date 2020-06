Marion Game (Huguette) et Gérard Hernandez (Raymond) Scènes de ménages: Sont-ils en couple (dans la vie)?

Au fil des années, les téléspectateurs se sont attachés au couple Huguette et Raymond, dans le programme court « Scènes de ménages » diffusé le soir sur M6. Les deux personnages sont incarnés par Marion Game et Gérard Hernandez. Les deux comédiens ne seraient pas en couple seulement dans la fiction mais dans la vie.

Récemment Jordan de Luxe avait comme invitée Marion Game, dans son émission l’instant de luxe. L’actrice a eu l’occasion de faire quelques révélations sur sa rémunération mais aussi sur ses liens avec l’acteur Gérard Hernandez, son conjoint dans la série. C’est le 11 mai dernier, que Jordan de Luxe a reçu Marion Game sur l’antenne de « Non Stop People ».

Marion Game dévoile sa rémunération

La comédienne n’a pas été avare de révélations. Elle a notamment précisé quel est été sa rémunération dans cette mini-série qui cartonne sur M6. L’actrice en a profité pour remercier le public très nombreux, qui suit la série. L’autre grande question que beaucoup se pose est : l’actrice est-elle vraiment en couple avec Gérard Hernandez. Les deux comédiens affichent une telle complicité à l’écran. La question peut légitimement se poser.

Marion Game a le béguin pour Gérard Hernandez

Pour Marion Game, elle pourrait très bien être en couple avec Gérard Hernandez si l’occasion se présentait. Jordan de Luxe a d’ailleurs posé directement la question à la comédienne. Elle a indiqué que cela lui plairait beaucoup. « Rien ne me dérange, je suis tout le temps étonné » a expliqué la comédienne. Marion Game a précisé qu’elle a toujours admiré Gérard Hernandez. La comédienne a indiqué avoir toujours été discrète vis-à-vis des marques d’admiration qu’elle a pu lui montrer. Mais elle explique qu’elle tout de même eu l’occasion de le faire à quelques reprises, notamment au théâtre.

Gérard Hernandez n’est plus un cœur à prendre

« Je pense qu’il m’aime bien » a-t-elle confessé. Mais malheureusement pour l’actrice, Gérard Hernandez est déjà en couple et depuis très longtemps. Il partage la vie d’une certaine Micheline depuis plus de 60 ans. Lorsqu’ils sont sur le plateau de «Scènes de ménages», le duo s’entend à merveille. Alors que dans la série, ils multiplient les disputes, ce n’est vraiment pas le cas dans la vraie vie, et c’est tant mieux. « Il n’y a pas de prises de tête sur le plateau, nous avons une relation très amicale », a indiqué Marion Game à Jordan de Luxe. Mais la comédienne a indiqué que Gérard Hernandez avait aussi une forte personnalité et lorsque que quelque chose ne lui plaisait pas, il ne se gênait pas pour la faire savoir. Récemment Gérard Hernandez a eu l’occasion de défendre Marion Game sur des rumeurs qui indiqueraient qu’elle souffre de la maladie d’Alzheimer. Elle aurait du mal à apprendre son texte. Gérard Hernandez a indiqué que cette rumeur était totalement fausse. Le couple est vraiment l’un des incontournables de la série.