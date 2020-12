Marion Game (Huguette) “Scène de Ménage”: cette dépression qui l’a amenée à l’hôpital neurologique, elle change de vie !

Aujourd’hui, le monde connaît des événements bien tristes. En effet, cette année 2020 restera comme l’une des plus terribles pour beaucoup d’entre nous. Mais c’est justement dans les moments difficiles qu’il faut parfois savoir se remettre en question. Dès lors, la difficulté nous permet de nous focaliser sur ce qui est essentiel dans notre vie. Comme un exemple de cette philosophie, le célèbre personnage de Scènes de ménages, Huguette, de son vrai nom, Marion Game, s’est récemment confiée dans une interview concernant l’importance d’être heureux dans sa vie. LD People vous explique comment la comédienne a radicalement changé d’existence après un passage par l’hôpital neurologique.

Marion Game : le théâtre comme planche de salut

L’importance d’être en accord avec soi

Beaucoup de gens sur terre ne font pas le métier dont ils rêvaient. Et pourtant, s’épanouir dans son activité quotidienne paraît essentiel à la recherche d’une certaine quiétude. Car il n’y a rien de pire que de se lever chaque matin avec l’angoisse d’entamer une activité qui ne nous correspond pas. Pourtant, il s’agit du lot quotidien d’un grand nombre de personnes. Mais pour certains, comme Marion Game, une autre issue est tout à fait envisageable. Même si pour cela, il faut passer par des moments d’une extrême difficulté.

C’est exactement ce qui est arrivé à Marion Game la célèbre actrice de Scènes de ménages. À l’époque, elle est encore très jeune. Et elle travaille comme assistante de rédaction. Pourtant, au fond d’elle, elle ne se sent pas à sa place. Pire, elle en souffre horriblement. Au point que les événements l’obligent à se faire soigner. Victime d’une lourde dépression, la jeune femme est internée. LD People revient sur un parcours exemplaire et inspirant…

Une prise de conscience salvatrice

C’est finalement au cœur de l’hôpital que Marion Game va trouver sa voie. Car si elle connaît déjà sa passion pour le théâtre, elle n’a pas réellement réussi à franchir le pas. Mais parfois, l’éclair de conscience vient par un simple conseil ou une simple remarque. Et finalement, c’est un infirmier qui lui suggère qu’elle n’est pas à sa place dans un service neurologique. Car en réalité, Marion Game ne souffre d’aucune maladie. Son seul problème est un mal-être permanent. Car elle cache sa vraie nature. Dès lors, elle prend la décision qu’à partir de ce jour elle ne fera plus les choses que par passion. Et de toute évidence, la vie lui a donné raison. Âgée aujourd’hui de plus de 81 ans, Marion Game aura connu une carrière très riche même si elle a été tardive.

D’ailleurs, elle fait partie des comédiennes préférées des Français grâce à son rôle d’Huguette dans Scènes de ménages. Et même si la vieillesse est parfois une difficulté, elle a toujours le bonheur de pouvoir jouer la comédie comme elle en rêvait à 20 ans. Cette histoire semble donc être le parfait exemple de l’importance de faire ce que l’on aime. Même si parfois, il faut bien avouer que ce n’est pas toujours facile. Pourtant, la vie est courte ! Alors il paraît important de pouvoir totalement s’épanouir en atteignant les rêves que nous nous sommes nous-mêmes fixés. Même si pour cela, il faut parfois tout remettre en question. Car le bonheur n’est pas un état permanent, mais juste la satisfaction d’être enfin soi-même. C’est exactement ce que Marion Game semble s’être fixé comme objectif !