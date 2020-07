Marion Game (Huguette) Scènes de ménage: terrible nouvelle, au plus mal, elle serait en grande difficulté

Scène de ménages est une mini-série humoristique à succès. Marion Game interprète Huguette, qui est en couple avec Raymond, interprété par Gérard Hernandez. À l’écran comme dans la vie, les comédiens ne sont plus tout jeune. L’interprète de Huguette a 81 ans et celui de son mari Raymond en a 87. Et avec l’âge, arrivent des problèmes inévitables. C’est Marion Game qui fait alors les frais d’une perte de mémoire importante d’après des proches de la production. En effet, la comédienne serait de plus en plus en difficulté pour apprendre ses textes.

Marion Game dans une situation délicate

Scènes de ménages continue de séduire le public de M6. Depuis bientôt 11 ans, la mini-série cartonne. Le quotidien de plusieurs couples sont illustrés par des comédiens de talent. Plusieurs couples sont formés et ils tournent des petites scènes comiques basées sur leurs quotidiens. Il y en a de tous les âges et de tous les horizon pour que les téléspectateurs puissent s’identifier. Pourtant, malgré l’âge moyenne de l’audience, ce sont Huguette et Raymond qui ont le plus la côte. Le couple d’octogénaire fait beaucoup rire les fans et ils n’imaginent pas un seul instant Scènes de ménages sans eux

Huguette et Raymond sont le clichés des personnes âgées aigries qui tentent de s’occuper en usant du cynisme et de l’amertume. L’un envers l’autres mais aussi envers leurs voisins par exemple. Ils se retrouvent alors souvent dans des situations qui tranchent radicalement avec l’image des personnes âgées douces, gentilles et dociles. Huguette et Raymond passent leur temps à se tirer dans les pattes. Mais ils sont également tendres et attachants. Le public sait aussi reconnaître le talent de ses deux comédiens, Marion Game et Gérard Hernandez, qui ont des années d’expérience dans la comédie. Un travail qui demande de l’engagement, de la passion et de la determination. Ils ont chacun réussi à vivre de cet art pendant tant d’années et cela n’a pas toujours été évident. Ils sont donc très heureux de trouver un poste stable et pérenne dans Scènes de ménages qui ne peut plus se passer d’eux.

Scènes de ménages devient trop compliqué pour la comédienne ?

Pourtant, Marion Game rencontre des difficultés liées à son âge. Des difficultés qui auraient pu l’empêcher de poursuivre à travailler son rôle d’Huguette et n’importe quel autre. En effet, des proches de la production de Scènes de ménages auraient révélé à Ici Paris que Marion Game n’était pas au top de sa forme. Ils écrivent littéralement qu’elle se sent moins capable d’assurer son rôle. Mais ce n’est pas la santé de Marion Game qui est en jeu, c’est sa mémoire. D’après Ici Paris, la comédienne mettrait beaucoup plus de temps qu’avant pour tourner ses scènes à cause de ce problème. Mais plutôt que d’envisager se séparer d’elle, la production a trouvé une solution. Tous se mobilisent pour permettre à Marion Game de continuer à jouer Huguette dans les meilleures conditions.

Tous le monde décide de porter secours à Marion Game

Gérard Hernandez, qui partage la scène avec Marion Game, s’investit énormément pour venir en aide à son amie comédienne. En effet, il paraît qu’il l’aide à répéter et à réécrire son texte pour l’aider à mémoriser ce dernier. Des efforts supplémentaires pour l’interprète de Raymond. mais celui-ci ne voit pas du tout cela comme un sacrifice. Car il sait que Marion Game ferait la même chose pour lui. Tous les comédiens de Scènes de ménages forment une grande famille. Ils se côtoient depuis près de 11 ans et cela crée forcément des liens forts d’amitié. De même, les équipes techniques sont attachées aux comédiens et ils font en sorte de leur rendre le travail agréable autant que possible.

Pour aider Marion Game avec son texte tout en retrouvant un rythme de croisière pour les tournages des scènes, la production décide de fournir une oreillette à la comédienne. Ainsi, les oubli de texte ne seront plus un problème à l’avancement des tournages. Une personne reste prête à souffler son texte à l’interprète de Huguette dès que celle-ci en aura besoin. De quoi rassurer tout le monde sans mettre Marion Game dans l’embarras. En effet, elle est comédienne depuis les années 1960. Cinéma, théâtre et télévision, Marion Game a tout fait et tout vu. Elle pourrait forcément prendre un coup à l’ego que de faire savoir que sa mémoire lui fait défaut. Car sa mémoire est essentiel à son métier, un métier qu’elle exerce avec passion depuis tant d’années.

Scènes de ménages ne laissera pas tomber Marion Game, Huguette et Raymond sont trop importants

Marion Game n’aura donc pas de soucis à se faire à propos de cette difficulté naissante. Certes, l’âge avance et les chose n’iront pas en s’arrangeant. Mais elle peut compter sur les équipes de tournage et sur ses collègues de travail pour l’entourer et la soutenir autant que nécessaire. L’interprète de Huguette n’a effectivement pas de tracas à avoir de ce côté là. Heureusement, tout le monde fait en sorte de protéger son intégrité et de lui permettre de conserver son rôle dans Scènes de ménages. Les fans ne pourraient pas supporter que le couple mythique de Raymond et Huguette disparaissent des écrans. Ils restent et resteront le couple préféré des fans de Scènes de ménages.

Les couples les plus déjantés et attachants de la télévision étaient de retour sur M6 pendant les vacances d’été. Le 4 juillet dernier, des épisodes inédits de Scènes de ménages étaient disponibles dès 21h05. Un prime événement qui aura permis aux fans de faire le plein de rigolade en attendant de pouvoir retrouver la mini-série tous les soirs.