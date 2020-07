Marion Game Scènes de Ménages: son état de santé au plus mal ! Gérard Hernandez dévoile des infos !

Depuis 2009, Marion Game incarne Huguette sur sixième chaîne française. Cette dernière qui joue un vieux couple avec son mari Raymond, incarné par Gérard Hernandez, est l’une des stars de la mini-série Scènes de ménages. Mais ces derniers temps, tout ne serait pas simple pour elle, pire même, les tournages commencent à devenir un véritable calvaire pour elle. Explications.

Marion Game a du mal à retenir les textes

Selon des informations de nos confrères « d’Ici Paris« , la comédienne est « de moins en moins en capacité de jouer correctement« . En effet, une source anonyme a raconté au magazine que l’interprète d’Huguette dans « Scènes de ménages » aurait de plus en plus de mal à retenir ses textes. D’ailleurs, ses coéquipiers, les caméramans et toute l’équipe de Scènes de Ménages font tout pour l’aider.

D’après la même source, Marion Game serait munie d’une oreillette afin de pouvoir jouer tranquillement sans avoir de trou de mémoire à chaque petite scène. Pour autant, l’oreillette n’est pas simple à maîtriser, et elle prendrait beaucoup de temps à faire une prise correcte : « La comédienne mettrait plusieurs heures pour interpréter une scène qui habituellement lui prenait une demi-heure à peine« .

Heureusement, son partenaire à l’écran est là pour elle, et tente de tout faire pour l’aider un maximum pendant le tournage, quitte même à devoir improviser lui-même : « Selon des proches, il passerait beaucoup de temps avec elle, en loge, pour apprendre encore et encore leurs tirades ». Mais il faut dire les choses, à plus de 80 ans, il n’est plus aussi facile d’apprendre ses textes et ça n’a pas forcément quelque chose à voir avec une quelconque maladie.

Gérard Hernandez prend la défense de sa compagne à l’écran

Qui de mieux pour répondre aux rumeurs que Gérad Hernandez son acolyte de télévision ? Pour les biens d’une interview à RTL, ce dernier a tenu à démentir les rumeurs concernant un possible Alzheimer de Marion Game : « Je connais Marion depuis plus de 50 ans, c’est ma partenaire depuis 11 ans, je la connais mieux que je ne me connais moi-même. C’est faux, archi-faux. Il est évident que nous ne sommes pas aussi frais qu’il y a 50 ans, il est évident que nous avons un peu plus de mal à apprendre nos textes… mais de là à dire ça c’est effrayant, je suis outré, outré, outré » a-t-il notamment déclaré.

Il explique ensuite qu’il espère que ces rumeurs cessent, et il espère également que Marion Game ne tombe jamais sur les articles : « J’espère que Marion n’est pas au courant parce que ça va lui faire du mal. Si on lui fait du mal, je serai toujours devant pour la protéger » explique Gérard Hernandez. Et si l’interprète d’Huguette peut compter sur son compagnon à l’écran, elle peut également compter sur son moral d’acier.

Aujourd’hui c’est le lundi de Pentecôte !

Huguette et Raymond sont ravis !#SDM pic.twitter.com/9enSSk0Kbl — M6 (@M6) June 1, 2020

Il faut dire, que le métier d’actrice a eu un grand rôle dans la vie de Marion Game : « Je suis allée dans le service neurologique de l’hôpital de Lariboisière. Et là, un assistant m’observait beaucoup, puisqu’il s’occupait de mon cas, et c’est lui qui m’a dit : “Mais attendez, vous n’avez rien à faire ici. Vous devriez faire du théâtre”. Les bras me sont tombés sur les chevilles. Il m’a donné une espèce de déclic« . Comme vous le comprenez, pas question pour elle de lâcher prise, même si la mémoire n’est pas au top.