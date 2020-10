Martika Caringella (Mamans & Célèbres) au plus mal! Choquée par son cambriolage, elle désire partir de France

Martika Caringella ne s’en remet pas. Son appartement a été cambriolé. La starlette de la télé-réalité a du mal à se relever de ce coup dur. Elle envisage carrément de quitter le pays !

Les cambriolages se multiplient en ce moment et les candidats de la télé-réalité n’y échappent pas. Martika Caringella déplore avoir été victime de ce fléau. Elle s’en est plainte directement à ses abonnés sur snapchat. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il lui faudra du temps pour dormir sur ses deux oreilles. Lorsque le drame s’est passé, Martika Caringella se trouvait loin de son domicile. Elle était en effet à Monaco. C’était le 3 octobre dernier.

Voici comment elle a débuté son message adressé à ses abonnés : « Effectivement, je vais prendre la parole. Puisqu’il y a beaucoup de personnes qui m’envoient des messages. Pour vous dire clairement ce qu’il s’est passé… On n’était pas à la maison hier soir. On était à Paris. Il y a des individus qui se sont introduits chez nous. »

Martika encore sonnée par les événements

On pouvait facilement sentir qu’elle ne se sentait pas dans un état normal. Les événements l’ont pour ainsi dire chamboulée. Elle a d’ailleurs présenté ses excuses. « Désolée mais je me sens un peu violée. Les personnes sont rentrées dans mon intimité. Je n’ai pas l’habitude de m’exprimer normalement sur ça, de parler de ma ma vie privée ou quoi que ce soit. Franchement ce qu’on a vécu, c’était assez choquant. On a vu des images, des choses… ”

Elle crie son ras-le-bol à ses abonnés

Ses propos exprimaient un véritable ras-le-bol. “Et les gens n’ont pas de respect. Heureusement on est là en famille, tout va bien. (…) C’est du matériel mais voilà… C’est quelque chose de très difficile. Là on va rentrer chez nous et ce ne sera plus comme avant. (…) C’est horrible je n’ai pas dormi de la nuit”.

Martika Caringella n’en peut plus. Elle n’a qu’une chose en tête : déménager à Dubaï. La maman de Mia adore Dubaï, ce centre commercial géant, comme nombre de ses camarades de la télé-réalité. Sa grande copine Jazz habite déjà là-bas depuis quelques années. Une raison de plus pour elle de faire ses valises. Mais attention Martika : l’herbe est-elle vraiment plus verte ailleurs ?

Alix Brun