Marwan Berreni a quitté une actrice de Plus belle la vie, il présente sa nouvelle chérie !

Ce 3 février, Marwan Berreni a officialisé son amour pour la nouvelle élue de son cœur, Tiphaine Schirier. Cette dernière, mannequin et comédienne, a en effet partagé plusieurs photos d’elle enlacée dans les bras de la star de Plus belle la vie.

Les fans de Marwan Berreni pensaient que son histoire avec Myra Tyliann allait durer. En effet, les deux tourtereaux jouent tous deux dans la série culte de France 3 Plus Belle la Vie. L’un incarne Abdel, l’autre, Alison. En juin dernier, ils avaient fait part de leur amour l’un pour l’autre. En effet, sur leurs comptes Instagram, ils avaient partagé à leurs communautés des photos officialisant leur relation.

Enlacés tendrement devant un magnifique couché de soleil

« Joyeux nous », avait notamment écrit Myra Tyliann alors qu’ils passaient des vacances en Corse. Sur le cliché, on pouvait les voir dans les bras l’un de l’autre devant un magnifique coucher de soleil. Dès lors, la nature de leur relation ne laissait pas de place au doute. Et leurs fans auraient mis leur main à couper que ces deux-là étaient faits l’un pour l’autre.

Régulièrement, ils ont ensuite continué à poster des photos de couple sur leurs comptes Instagram respectifs. Par exemple, Marwan Berreni dévoilait à ses fans en story une photo de Myra Tyliann avec un emoji cœur. Comment imaginer qu’il allait finir par se séparer aussi rapidement qu’ils s’étaient mis ensemble ?

« Tu mérites un amour décoiffant »

Pourtant, c’est bien ce qu’il s’est passé. Car à peine quelques mois plus tard, les internautes découvrent Marwan Berreni dans les bras d’une autre femme. Personne n’est alors au courant que Marwan Berreni et Myra Tyliann ont rompu.

La jeune femme en question s’appelle Tiphaine Schirier. Elle est également comédienne mais aussi mannequin. C’est elle qui a officialisé cette nouvelle relation sur son propre compte Instagram.

Mercredi 3 février, Tiphaine Schirier a pris la pose en embrassant son amoureux sur la bouche. On ne peut pas être plus clair ! « Tu mérites un amour décoiffant, qui te pousse à te lever rapidement le matin et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir. » Sa nouvelle chérie a aussi repris en légende un poème célèbre de Frieda Kahlo. Au sein de LDpeople, on adore ! « Tu mérites un amour qui te fasse te sentir en sécurité, captable de décrocher la lune lorsqu’il marche à tes côtés, qui pense que tes bras sont parfaits pour sa peau, (…) qui veuille danser avec toi, qui trouve le paradis chaque fois qu’il regarde dans tes yeux, qui ne s’ennuie jamais de lire tes expressions. Tu mérites un amour qui t’écoute quand tu chantes, qui te soutiens lorsque tu es ridicule… »

Les internautes se sont aussitôt réjoui de cette nouvelle. “Whaouw 😍😘💝 vous êtes magnifiques !!”, “Wow magnifique texte bravo 👍 vous allez si bien ensemble vous êtes beaux”, « félicitation les amoureux plein de bonheur”, pouvait-on ainsi lire parmi les commentaires. On ne sait pas ce qu’en pense par contre Myra Tyliann !