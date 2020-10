Mask Singer : Kev Adams a boudé sur le tournage comme un enfant gâté, nous avons toutes les infos !

Au début de l’été, Camille Combal, Alessandra Sublet, Anggun Jarry et Kev Adams se retrouvaient pour tourner la saison 2 de Mask Singer. A cette occasion on apprend que Kev Adams aurait mal reçu une blague d’un collègue juré de l’émission. Explications.

Kev Adams boude après une blague de Jarry

En juillet dernier, TF1 donnait le coup d’envoi du tournage de la saison 2 de Mask Singer. A l’occasion de celui-ci, Kev Adams aurait eu une réaction étrange après une blague de Jarry. En effet, dans les colonnes de Paris Match, on apprend que : “Le trublion Jarry, dans un élan de folie, jette un stylo à la figure de Kev Adams. Avant de s’excuser platement et d’aller, un peu trop ‘covid-friendly’, faire une bise au benjamin de la bande”. Si à première vue rien de très grave, le juré, voyant l’humoriste agacé, s’est excusé platement : “Je suis désolé, je ne pensais pas qu’il te toucherait !”.

Si l’ensemble du public rit en pensant à du second degré, d’après Paris Match, il n’en est rien. En effet, le magazine explique que Kev Adams ne voulait rien entendre : “Kev boude comme un enfant gâté et lance : « Vous couperez ça, on va refaire cette intro, c’était naze ! » Dommage qu’il ne soit pas candidat… A ce niveau de vexation, le costume du pou lui siérait à merveille” pouvait-on lire dans les colonnes du journal. Comme quoi, l’ambiance en plateau n’a pas toujours été des plus courtoises.

Mask Singer: Un célèbre footballeur de l’OM au casting

Alors que la deuxième saison arrivera sur nos écrans le 17 octobre prochain, voici qu’on apprend qu’un célèbre footballeur sera au casting. En effet, selon les toutes dernières informations du magazine Télé-Loisirs, relayées par le site Voici.fr, un ancien joueur de l’Olympique de Marseille prendra place sur le plateau de “Mask Singer” : il s’agit de Basile Boli. Ce dernier est un habitué des plateaux de TF1 puisque si vous vous souvenez bien, il avait déjà participé à une autre émission de la première chaîne française.

Il y a deux ans, l’ancien sportif de 53 ans avait avait foulé le parquet de “Danse avec les stars” aux côtés de Katrina Patchett. C’est donc un nouveau challenge que l’ancien footballeur a relevé en donnant cette fois-ci de la voix. Parviendra-t-il à dissimuler son identité auprès des fervents fans de l’émission ? Réponse dans les les prochains jours sur TF1. Une chose est certaine, la première chaîne française a mis le paquet pour que l’audience de la seconde édition soit au rendez-vous.