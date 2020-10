Mask Singer : La date du retour de l’émission annoncée, on vous dit tout !

TF1 a officialisé la date de lancement de la saison 2 de l’émission Mask Singer. Cette fin d’année 2020 a son événement télé !

Ce mardi 29 septembre, la date de lancement de la deuxième saison de Mask Singer a été annoncée par la première chaine française et Rendez-vous le samedi 17 octobre à 21h05 avec Camille Combal. IL sera accompagné de ses quatre enquêteurs de choc : Kev Adams, Jarry, Alessandra Sublet et Anggun, afin de tenter de savoir qui sont les personnalités qui se cachent derrière les costumes de la saison N°2.

L’année passée, elle étaient douze personnalités à avoir accepté de tenter l’aventure et de se cacher derrière de magnifiques costumes. Ces habits de lumière coûtaient entre 20.000 et 48.000 euros !

Marie-José Pérec en Panthère, Sheila en Écureuil, Lio en Hippocampe, Smain en Monstre, Joyce Jonathan en Abeille, Yves Lecoq en Dino, David Douillet en Lion, Natasha St-Pier en Cupcake, Frank Leboeuf en Paon, Julie Zenatti en Panda, Karl Zéro en Aigle et Laurence Boccolini, grande gagnante dans son costume de Licorne, avaient été découverts par les quatre enquêteurs.

En moyenne, plus de 5 millions de téléspectateurs, étaient réunis devant les six épisodes et on a pu observer un pic à 6,6 millions pour le lancement de la saison et un prime unique sera dédié à la recherche d’Une star “internationale d’envergure ».

Un casting plus fun et plus jeune est d’ores et déjà promis pas la production cette année …les personnalités seront alors au nombre de douze pour cette deuxième édition. On retrouvera d’ailleurs un duo qui sera dissimulé derrière des costumes de Perroquets mais également une star « d’envergure internationale “, comme le dit la production,. Elle sera d’ailleurs présente pour ce fameux prime unique qui sera dédié à sa recherche.

Et si on vous offrait un 1er aperçu des 12 nouveaux costumes de la prochaine saison ? 🦹‍♀️🦹‍♂️

RDV dès le 17 Octobre sur @TF1 & @MYTF1 avec @alsublet @Anggun_Cipta @JarryAtypique & @kevadamsss pour la nouvelle saison de Mask Singer présentée par @CamilleCombal ✨ pic.twitter.com/deS23EMnlC — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) September 29, 2020

On pourra même voir Hibou, un Chat, un Squelette ou encore une Araignée du côté des costumes …

Er pour la première fois au monde la production de l’émission donne la parole à un corbeau. Lui aussi sera masqué et il ne participera pas au concours mais interviendra à travers un écran « pour livrer des anecdotes, des détails, des indices », livre Rémi Faure.