Mask Singer: les frères Bogdanov brisent la silence et dévoilent leurs rémunérations pour l’émission

Bogdanov: Mask Singer est une émission musicale qui fait s’affronter vocalement une douzaine de candidats. Mais la particularité étant que les candidats sont des célébrités. De plus, elles sont toutes masquées et costumées. Il y a un jury, de quatre personnalités publiques, qui tente alors de deviner qui se cache sous les masques. Ils votent ensuite pour les meilleures performances, de même que le public. Lorsqu’un candidat est éliminé, le chanteur dévoile enfin son identité. Et ce sont les frères Bogdanov qui ont participé à Mask Singer ! Le 26 octobre dernier, ils étaient invités sur le plateau de Cyril Hanouna. Dans TPMP, ils ont révélé le montant offert par la production pour leurs participations.

Les frères Bogdanov étaient sous les costumes de perroquets de Mask Singer

Mask Singer est une émission animée par Camille Combal et diffusée sur TF1. Elle n’en est qu’à sa deuxième saison mais la première avait été un véritable carton. C’était, l’animatrice et productrice, Laurence Boccolini qui en avait été la grande gagnante. Depuis, elle met ses talents pour le chant à profit sur sa page Youtube et son compte Instagram. Mais pour les frères Bogdanov c’est une autre histoire. En effet, ils ont été éliminés de Mask Singer dès les premiers épisodes. Mais d’après Cyril Hanouna et les informations qu’il détient, ce serait en réalité un avantage pour les deux frères vis à vis de leurs rémunérations. Car les candidats sont rémunérés au même montant, selon qu’ils restent en place un épisode ou jusqu’à la fin de la saison.

Le montant de leurs cachets pour l’émission est révélé dans TPMP

Sous leurs costumes de perroquets, les frères Bogdanov n’ont donc pas eu besoin de tenir bien longtemps à couvert. Ils ont quitté Mask Singer lors de l’épisode 2, diffusé le 24 octobre dernier sur TF1. Comme ce sont des mais de Touche pas à mon poste, ils se sont rapidement rendu en plateau sur C8 pour faire part de leurs impressions. Interrogés par Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs, il était question de répondre aux questions que les téléspectateurs se posent. L’une d’elle revient toujours, il s’agit de la rémunération des candidats. En effet, le public sait pertinemment que les célébrités de Mask Singer touchent de l’argent.

Les frères Bogdanov évoquent un montant symbolique en répondant à l’animateur de TPMP. Mais Gilles Verdez insiste et avance une somme conséquente, celle de 40 000 euros par personne. Les frères Bogdanov sont dos au mur, ils dévoilent alors le montant exact de leurs cachets. Pour leurs participations dans Mask Singer, les frères Bogdanov ont touché la somme de 20 000 euros chacun. Si pour eux il s’agit d’un montant symbolique, c’est énormément d’argent pour la majorité des téléspectateurs. Mais ces derniers commencent à avoir l’habitude de constater que la télévision rapporte.