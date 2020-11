Mask Singer, scoop : les salaires des célébrités enfin dévoilés ! ça vaut le détour !

Depuis l’année dernière, la nouvelle émission de TF1 cartonne. En effet, le programme Mask Singer semble avoir trouvé son public. Il faut bien avouer que la présence de nombreuses stars rajoute du piment à l’émission. Mais avoir des vedettes sur le plateau, a évidemment un coût pour la production du jeu. Aujourd’hui, certains des candidats révèlent leurs salaires pour le nouveau show de TF1. Dans TPMP, les frères Bogdanoff font d’ailleurs des déclarations.



Mask Singer, les salaires révélés dans TPMP



Une pluie de célébrités derrière les masques



Présenté par Camille Combal, Mask Singer vit sa deuxième saison. Pour les enquêteurs, le but reste le même. Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry doivent découvrir quelles célébrités se trouvent derrière les déguisements. Diffusé pour la première fois en 2019 en France, ce format a rapidement rencontré l’adhésion des téléspectateurs. D’ailleurs, le concept est très simple. 12 célébrités apparaissent et participent à l’émission. Avant chaque prestation, une vidéo contenant des indices sur la célébrité est diffusée. Ensuite, les membres du jury doivent donc deviner qui se trouve derrière le costume.

Dans la première saison, remportée par Laurence Boccolini, bon nombre de stars ont accepté l’invitation. Parmi celles-ci, on peut notamment citer Karl Zéro, Natacha Saint-Pierre, Smaïn, Joyce Jonathan, Lio ou encore Sheila. Cette année réserve encore un lot impressionnant de visages très connus de la télévision, du sport ou du monde de la chanson. Depuis le début de cette nouvelle saison, Liane Foly, les frères Bogdanoff, Dave ou encore Djibril Cissé ont déjà été démasqués. Mais il reste encore de nombreuses vedettes à découvrir. Dans TPMP, les frères Bogdanoff reviennent sur leur participation à Mask Singer. Et sous le feu des questions, il évoque le sujet de leur rémunération.



Des montants finalement assez conséquents



Face à Cyril Hanouna, Igor et Grichka Bogdanoff sont soumis au feu des questions des chroniqueurs. D’ailleurs, Gilles Verdez y est allé franchement. En effet, il n’a pas hésité à demander de but en blanc combien avaient touché les deux scientifiques. ” Je me permets de vous poser la question comme vous êtes des amis. En toute transparence, on m’a dit que c’était symbolique pour vous. On m’a donné une somme, vous allez me dire si c’est vrai (…) “. Selon Gilles Verdez, Igor et Grichka auraient touché 40 000 euros pour leur performance dans Mask Singer. Après quelques hésitations, ils reconnaissent que ce chiffre est exact.



Mais en réalité les salaires sont très variables. Aussi, des candidats de la saison 2 apportent des précisions à ce sujet. Dans Le Parisien du 21 novembre, des stars préférant rester anonymes font des révélations. Selon eux, dans ce type d’émission, le salaire est en rapport à la notoriété. ” Cela varie du simple au quadruple, ça dépend si tu as un bon agent “. En outre, d’autres précisions sont apportées ; que la vedette reste un jour ou durant toute la saison, son salaire reste le même. En effet, ce montant est ” défini à l’avance pour toute la saison, qu’on soit éliminé à la première émission où que l’on gagne “. De toute évidence, les sommes perçues sont donc assez conséquentes. Mais avec un tel succès, le jeu peut évidemment compter sur de belles rentrées financières. Comme toujours, tout est une question d’équilibre !