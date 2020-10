Mask Singer (TF1): Découvrez la (VIDEO) des 12 nouveaux costumes, ils sont spectaculaires !

La deuxième saison de Mask Singer s’apprête à surprendre les téléspectateurs. TF1 vient de diffuser une bande-annonce de choc ! Les nouveaux costumes se révèlent encore plus splendides qu’on aurait pu l’imaginer. A partir du samedi 17 octobre, découvrez vous aussi qui se cache derrière le squelette ou encore l’araignée.

“Préparez-vous. L’émission phénomène est de retour.”, peut-on lire pendant les premières secondes de la bande-annonce. Puis TF1 dévoile des extraits de ses show à l’américaine. Tout est grandiose, splendide. Les membres du jury en prennent plein la vue.

Mask Singer: Un show à l’américaine, des costumes splendides

Pour cette deuxième saison, TF1 a constitué une équipe de 4 enquêteurs : Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams. Vous ne connaissez pas encore les règles du jeu ? TF1 a préparé un récapitulatif pour vous ! “Nos 4 enquêteurs de choc Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams sont de retour pour la nouvelle saison de “Mask Singer” !”, commence-t-on par expliquer sur la page internet de l’émission.

“Mais quelle aventure de dingue !”

Et justement dans la bande-annonce, un membre de l’équipe des enquêteurs, Alessandra Sublet, ne peut pas s’empêcher de lâcher “Mais quelle aventure de dingue !” On la sent complètement subjuguée et positivement surprise. On a hâte d’en savoir plus !

Comédiens, sportifs, journalistes, politiques ou encore écrivains : qui se cache derrière le masque ?

La chaîne ensuite annonce “12 nouvelles célébrités en compétition (…) masquées sous des costumes spectaculaires.” Leur l’identité est dissimulée aussi bien aux autres concurrents, à l’animateur, aux enquêteurs et au public. “Qu’ils soient comédiens, animateurs, sportifs, journalistes, chanteurs, humoristes, politiques ou écrivains…ils s’affrontent en chantant des tubes connus de tous, et pour cette nouvelle saison, ils seront entourés de décors et de mises en scène spectaculaires !”

Une star internationale parmi les 12 personnalités !

Effectivement les furtifs extraits que l’on aperçoit dans la bande-annonce mettent l’eau à la bouche. Impossible pour l’heure de deviner quelles célébrités se cachent derrière les costumes. A partir de samedi 17 octobre, les téléspectateurs pourront découvrir le Squelette, la Bouche, l’Araignée, le Dragon, mais aussi le Renard, le Robot, les Perroquets, ou encore le Hibou, le Pingouin, la Pieuvre, le Requin, et enfin le Loup.

Pour cette deuxième saison, la chaîne voit les choses en grand. Elle a même invité, parmi les 12 personnalités dissimulées, une star de renommée internationale !

La tension est à son comble. Aucune autre information n’a filtré. Camille Combal animera l’émission. Ce divertissement devrait attirer une large part d’audience. Pendant la saison 1, en moyenne plus de 5 millions de téléspectateurs avaient regardé chacun des six épisodes. TF1 espère renouveler le succès.

Alix Brun