Mathieu et Alexandre (L’amour est dans le pré) menacés de mort, “On va venir vous crucifier” ils répliquent!

Mathieu et Alexandre ont marqué la saison 2020 de l’Amour est dans le pré . A la dernière minute, sans même prévenir la production, Mathieu a fait sa demande en mariage auprès de son bien-aimé qui a bien sûr accepté. Si le couple de garçons a ému aux larmes une majorité d’internautes, les amoureux ont aussi fait l’objet d’attaques inacceptables de la part d’internautes homophobes.

Alexandre de l’amour est dans le pré avait pu rejoindre son chéri en trouvant du travail non loin de chez ce dernier. Cavalier de profession, il avait en effet réussi à décrocher un emploi dans une écurie aux alentours de chez Mathieu. Oui mais voilà, un grave accident de travail l’a contraint à se mettre en arrêt de travail pendant un an. “Je suis inapte au travail avec des chevaux de course pendant au moins un an. Il va falloir songer à une reconversion. Je vais entamer une formation dans l’immobilier pour être agent commercial”, avait révélé Alexandre à nos confrères de Télé-Loisirs. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avions regretté cette mésaventure que rencontrait alors Alexandre de l’Amour est dans le pré .

View this post on Instagram A post shared by “l’amour est dans le pré” S15 (@mathieu.et.alexandre)

Mais heureusement, une bonne nouvelle les attendait ensuite : Alexandre et Mathieu ont signé le bail d’une nouvelle maison. Ils ont prévu d’emménager début février !

D’atroces menaces de mort !

Le vendredi 8 janvier, lors d’un live sur Instagram avec leurs abonnés, le couple a reçu d’horribles menaces de mort. Mais les deux amoureux ne se sont pas démontés pour autant. “À partir du moment où M6 a eu le courage de montrer, il faut du courage, c’est la première fois qu’en prime time on montrait des garçons (s’embrasser, ndlr) dans une ‘télé-réalité’. Dès le lendemain : ‘on sait où vous habitez on va venir vous défoncer, vous crucifier, sales p****” a expliqué Mathieu de l’amour est dans le pré . Le couple homosexuel n’a pas précisé s’il avait l’intention de porter plainte. “Et puis on s’est détachés de la chose, on n’a pas pris à cœur les insultes et les menaces“, a précisé Alexandre.

View this post on Instagram A post shared by “l’amour est dans le pré” S15 (@mathieu.et.alexandre)

Mathieu ne se rabaisse pas à eux !

“Certains nous disent “on vous voit trop’ mais nous regardez pas”, a t il déclaré, avant de pousser un coup de gueule. “Y a aussi quelque chose qui m’agace fortement. Je dis les choses, on nous cantonne. Faudrait rester éleveur de taureaux. On pourrait pas avoir d’autres projets, un agriculteur doit rester agriculteur, dans la mouise et pas faire autre chose, ça m’énerve un truc de dingue. Non, on est deux, on a plein de projets, on a envie de faire plein de choses. Moi j’ai peut-être moins de temps de vie que lui avec la maladie, donc j’ai envie d’en profiter”, a détaillé Mathieu de l’Amour est dans le pré . On le comprend et on lui souhaite tout le meilleur !