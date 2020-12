Mathieu et Alexandre (L’amour est dans le pré) sont menacés de mort, ils expliquent !

Le couple phare de la saison 15 de L’amour est dans le pré, c’est Mathieu et Alexandre qui sont littéralement tombés amoureux ! Le deuxième couple du même sexe formé en 15 ans d’émission , ce qui montre l’avancée des mentalités, mais pas tant que ça … LD People vous explique !

Les deux tourtereaux était invités à venir s’exprimer par visioconférence dans TPMP ce mardi 15 décembre. Et ils ont révélé avoir subi de fortes attaques après la diffusion d’un moment très important de leur aventure amoureuse…

En effet, le soir du 14 décembre, Mathieu a demandé Alexandre en mariage ! Dans l’esprit des fans de L’amour est dans le pré, ils resteront certainement le couple emblématique de la quinzième édition de l’émission présentée par Karine Le Marchand.

La jolie demande en mariage a tant touché les téléspectateurs !

Et Interviewé par 20 Minutes, l’éleveur de taureaux en a dit plus sur l’événement qui l’a convaincu de tenter l’aventure et celui qu’il considère comme une perle rare :

« J’ai préparé ce petit coup en douce. Ni la production, ni Karine Le Marchand, ni ma famille n’étaient au courant, a-t-il déclaré. J’ai reçu un coup de fil m’annonçant qu’Alex avait chuté de cheval et souffrait d’une triple fracture du bras. Il est resté plusieurs jours à l’hôpital, il a été opéré […] Quand il arrive quelque chose comme ça où tu sens que tu peux perdre la personne que tu aimes, ça fait un électrochoc. »

Si ce geste a évidemment bouleversé le public, le couple a aussi subi des menaces de mort, sur lesquelles le participant est revenu avec Cyril Hanouna par visioconférence ce mardi 15 décembre, dans Touche pas à mon poste.

Des attaques très violentes sur Mathieu et Alexandre !

« Ça, c’est un truc vraiment qu’on ne supporte pas dans l’émission, a rappelé l’animateur au sujet de ces attaques intolérables. Franchement, ça nous a touchés, c’est pour ça qu’on voulait que vous soyez là ce soir, parce qu’on ne veut pas que ça se reproduise. Qu’est-ce qu’il s’est passé ? » CEs menaces auraient débuté lorsque Mathieu a embrassé Alexandre : « M6 a eu le courage de montrer deux garçons s’embrasser avec la langue, a-t-il ajouté. Cette image a dû fixer dans la tête de ces homophobes extrémistes. […] Ils avaient en face d’eux, si tu veux, la réalité. Et on a reçu des messages :‘on va vous châtier, on va venir vous crucifier’. Ça a été une déferlante pendant une semaine. »

Les attaques ont bouleversé Mathieu et Alexandre, même s’ils s’y « attendaient un peu » selon ce dernier. « Pas à ce point-là quand même », a cependant précisé l’éleveur.

Mais même s’ils ont subi de fortes violences et menaces, les deux amoureux ne regrettent évidemment pas leur participation à l’émission mythique L’amour est dans le pré.

Trouver l’âme sœur et l’amour envoie un message beaucoup plus beau et fort pour eux et pour tous face à l’intolérance et l’aveuglement, fort heureusement pour eux et pour tous les couples de même sexe !