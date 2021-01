Mathieu et Alexandre “L’amour est dans le pré” très amoureux, annoncent une très grande nouvelle !

Une fois de plus, cette saison de L’amour est dans le pré aura connu de beaux moments d’émotion. Parmi les rencontres marquantes de cette année, il y a celle de Mathieu et Alexandre. Ainsi, les deux jeunes hommes ont véritablement créé l’événement en tombant littéralement l’un dans les bras de l’autre. Aujourd’hui, le couple annonce donc une grande nouvelle ! Après le mariage, c’est une autre grande étape de leur vie que les tourtereaux s’apprêtent à entamer. LD People revient sur cette publication qui a suscité un grand nombre de réactions.

Mathieu et Alexandre (L’amour est dans le pré 2020) un pas de plus, vers la vie en commun

Retour sur un véritable coup de foudre

Dès les premiers regards échangés par les deux jeunes hommes, le courant passe très rapidement entre eux. Et en finalement très peu de temps, ils deviennent même inséparables. Ainsi, les fans de l’émission L’amour est dans le pré peuvent les découvrir lors de vacances durant lesquelles les événements s’accélèrent. De toute évidence, les deux candidats de M6 sont faits l’un pour l’autre. Ainsi, Mathieu et Alexandre ont tout pour être heureux. Pourtant, un accident a failli tout faire basculer. Cavalier professionnel, Alexandra avait effectivement trouvé un emploi à deux pas de chez son nouveau compagnon.

Mais malheureusement, il a été blessé par un cheval et devra suivre une longue réadaptation. ” Je suis inapte au travail avec des chevaux de course pendant au moins un an. Il va falloir songer à une reconversion. Je vais entamer une formation dans l’immobilier pour être agent commercial “. Malgré cette terrible nouvelle, 2021 devrait néanmoins être une grande année pour Mathieu et Alexandre. En effet, ils ont annoncé leur mariage pour le 12 juin prochain. Mais après cette décision, il s’apprête aujourd’hui à franchir une autre étape importante. LD People vous explique tout.

Un havre de paix pour abriter leur bonheur

Ce 1er janvier 2021, Mathieu et Alexandre font en effet une grande annonce sur les réseaux sociaux. Via leur compte Instagram, les deux participants de L’amour est dans le pré partagent effectivement une grande nouvelle. Ainsi, ils ont tous deux décidé de se trouver un nouveau nid d’amour. Et pour ce faire, ils ont donc loué une maison non loin de l’endroit de leur rencontre. En effet, cette nouvelle demeure ne se situe qu’à quelques minutes de l’élevage de chevaux de Mathieu. Mais ce changement radical, paraît un peu angoissant. Comme l’affirme Mathieu, c’est un grand chamboulement dans sa vie : ” Ça me stresse un peu, le fait de changer d’endroit “.

D’ailleurs, Alexandre n’a pas hésité à se moquer quelque peu de son compagnon : ” Les vieux, ils aiment pas le changement “. Pourtant, cette décision semblait importante à leurs yeux. Ainsi, Mathieu et Alexandre vont pouvoir se retrouver dans un endroit dans lequel ils auront la possibilité de construire une nouvelle vie. En tout cas, les deux jeunes gens ne cessent de faire parler d’eux. Ils sont d’ailleurs très présents sur la toile où ils partagent leur quotidien avec leur communauté. Et cette dernière publication, comme les précédentes, a rencontré un joli succès et a suscité un grand nombre de commentaires positifs. L’amour est dans le pré aura donc une fois de plus atteint son but ! Se faire rencontrer deux âmes sœurs.