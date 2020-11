Mathieu et Alexandre « L’amour est dans le pré » vivent une scène attendrissante, ce moment de tendresse !

Dans L’amour est dans le pré, Mathieu est à la recherche de son âme sœur. En rencontrant Alexandre, il a eu la confirmation de ce qu’il a ressenti en découvrant sa lettre. Lors de la diffusion de l’épisode du 23 novembre, tous les deux passent un moment complice et tendre. Les amoureux que L’amour est dans le pré a réuni ont ensemble un fou rire. Sur la même longueur d’onde, Mathieu et Alexandre semblent absolument faits l’un pour l’autre. Mathieu n’a pas manqué de relayer ce moment sur son compte Instagram. Si vous l’avez manqué, découvrez le donc dans cet article.

L’amour est dans le pré offre une scène épique à son public, un moment magique entre Mathieu et Alexandre

Mathieu et Alexandre sont l’un des couples favoris des fans de L’amour est dans la pré. Et pour cause, ils sont tellement attendrissants tous les deux. Sincères et directs, ils ne se cachent pas de leurs sentiments mutuels respectifs. Pour le public de L’amour est dans le pré, il est rare de pouvoir être témoin d’un tel coup de foudre. D’autant que ce coup de foudre dure et dure d’épisodes en épisodes. Leur passion n’est pas un élan qui se consume à petit feu, mais bien une volonté de construire une relation solide et durable.

Pendant l’épisode diffusé le lundi 23 novembre sur M6, les fans de L‘amour est dans le pré ont eu le plaisir de constater que Mathieu et Alexandre continuent de les attendrir. Partis ensemble pour faire du camping sauvage, dans le cœur de la Camargue, ils passent désistants magiques. Comme hors du temps, ils évoquent ensemble leur avenir à deux. Mathieu et Alexandre ne se connaissent pas depuis très longtemps, mais ils ont l’impression qu’ils se connaissent depuis des années. Chacun réussi à lire en l’autre de façon très claire. Ils se comprennent sans trop en dire et se montrent des marques d’affection qui fond chaud au cœur. Tous les deux n’hésitent alors pas à se prédire un bel et long avenir heureux côte à côte l’amour est dans le pré.

Une évidence qui dure et qui devrait durer longtemps

Enfin, ils ne versent pas seulement dans le sentimental et le romantique. Ils parviennent aussi à se sentir davantage espiègle et vont jusqu’à partager un fou rire tous les deux. Ce qu’il aurait été triste que ces deux-là ne se rencontrent pas. Grâce à L’amour est dans le pré, ils sont réunis et sont beaux à voir. Mathieu et Alexandre sont donc tout autant complices qu’amoureux. Ils sont capables de rire comme des enfants lorsqu’ils sont ensemble. Pas de doutes, Cupidon a parfaitement travailler en décidant que ces deux-là devaient continuer leur route main dans la main. La vidéo que Mathieu partage sur son compte Instagram est donc un extrait du dernier épisode de L’amour est dans le pré. Et il s’agit certainement de l’un des moments les plus beaux, tendres, émouvants et complices auquel le public de l’émission ait eu le bonheur d’assister.