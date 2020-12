Mathieu (Koh-Lanta) sans vêtements sous son tablier, postérieur à l’air comme Alix!

Mathieu, l’aventurier de Koh-Lanta, s’est envolé pour la Guadeloupe avec Alix. Ils se sont rencontrés lors de l’aventure et ne semble plus capable de se quitter. Les rumeurs les voudraient en couple mais rien n’est officialisé de la part du duo. En revanche, une photo de Mathieu, sans vêtements sous un tablier de cuisine a été prise par Alix. Mathieu a lui aussi immortalisé Alix, sans vêtements sous un tablier de cuisine. Ces images, LDpeople vous propose de les découvrir dans cet article. Evidemment, les fans de Koh-Lanta se demandent encore davantage si Mathieu et Alix sont en couple avec de telles photos.

Mathieu et Alix s’éclatent en Guadeloupe

Mathieu et Alix passent des moments inoubliables en Guadeloupe. Leur aventure pour Koh-Lanta ne les avait visiblement pas rassasié en sensation forte. C’est donc ensemble qu’ils partent pour une nouvelle aventure. Une aventure qu’ils partagent au quotidien avec leurs abonnés Instagram. Nages avec les tortues, écoutes des chants des cachalots, randonnées, sessions de surf ou encore cours de cuisine, ils s’adonnent à diverses activités locales. Evidemment, aucune des activités ne se rapproche des épreuves qu’ils ont vécu dans Koh-Lanta. Bien que les randonnées soient parfois difficiles et leur demandent de marcher dans la boue, ils sont au moins bien nourris et bien reposés avant de démarrer.

Mais ce ne sont pas réellement les activités à proprement parlé qui nous intéressent ici. LDPeople a été interpelé par les internautes car la rumeur qui veut que Mathieu et Alix soit en couple est repartie de plus belle. En effet, se préparant pour participer à une cours de cuisine, le duo s’est mutuellement pris en photo. Mais Mathieu et Alix étaient sans vêtements sous leurs tabliers ! Certes, Alix était en réalité en maillot de bain. On ne peut pas le lui reprocher avec la chaleur qu’il fait en Guadeloupe. Mais pour Mathieu c’est bel et bien sans aucun vêtements qu’il est immortalisé en photo par Alix. Seul son tablier de cuisine cache son anatomie. Et avons-nous besoin de préciser qu’un tablier de cuisine ne couvre pas le dos ?

Pourquoi il ne porte pas de vêtements sous son tablier ?

S’agissait-il d’une bonne blague entre amis ou bien un détail qui prouve qu’ils sont en couple ? C’est la question qui est donc sur les lèvres de tous leurs fans. Malheureusement, LDPeople ne saurait trancher sur cette question. Car Mathieu et Alix sont bien décidés à garder le secret sur leurs vies privées. En effet, l’aventurière de Koh-Lanta ne souhaite pas répondre lorsque les médias ou les internautes l’interrogent sur sa vie sentimentale. Elle estime que cela ne regarde qu’elle.

Mathieu suit le mouvement et ignore les messages de ses abonnés lorsqu’il s’agit de lui demander si il est en couple avec Alix. Mais il faut bien avouer que de voir Mathieu sans vêtements sous son tablier qui s’amuse ainsi avec Alix a de quoi semer le doute. Les fans meurent d’envie de connaître la vérité. Sans réponses d’Alix ou de Mathieu, ils se contenteront de glaner des indices sur leurs comptes Instagram.