Mathieu (L’amour est dans le pré) amoureux d’Alexandre. Johnny très triste

Mathieu vit une expérience inoubliable jusqu’ici avec “L’amour est dans le pré 2020 ». Alexandre a fait craquer l’agriculteur et ce dernier a annoncé la nouvelle à Johnny, son second prétendant, dans l’épisode du 9 novembre.

Pas de suspense pour Mathieu comme pour Jérôme … l’éleveur de taureaux de Camargue de 44 ans et Alexandre, 24 ans, cavalier d’entraînement dans une écurie de course, venu le draguer, se sont montrés très complices, dans un épisode de L’amour est dans le pré 2020.

“Je plane, j’ai les papillons. Je pense que mon choix est fait, c’est évident. Mon coup de coeur du speed-dating se confirme. J’en ai des frissons”, avait confié l’ami de Jeanfi Janssens.

Il fallait donc qu’il trouve le bon moment pour l’annoncer à Johnny, le second prétendant.

Alexandre a laissé l’agriculteur avec Johnny en intimité afin qu’ils aient enfin cette discussion et il est resté seul à la ferme, car il souhaite que sa relation avec Mathieu soit le plus vite possible officialisée.

« J’ai toujours le projet d’avoir un enfant mais cette fois-ci avec un compagnon » ❤️️

Découvrez Mathieu dans la suite des portraits de L’Amour est dans le pré lundi à 21:05 #ADP pic.twitter.com/kcQE7gkCWN — M6 (@M6) March 13, 2020

Et le professeur des écoles était loin de se douter de son sort, il a donc confié tout les atouts de Mathieu à ses yeux, durant le trajet pour aller au village, très impatient de connaître le choix de ce dernier.

Plutôt stressé, le beau brun n’a alors rien laissé transparaître.

Puis Johnny a tendu une perche a Mathieu sur le chemin du retour, ainsi il a dévoilé un peu plus ses sentiments et son choix.

“Je me sens vraiment soulagé. (…) Ca va me permettre avec Alex d’approfondir la relation”, a révélé Mathieu en demandant tout de même à Johnny de ne pas rentrer tout de suite chez lui et de rester encore une journée.



L’agriculteur a donc dit à Alexandre qu’il avait enfin parlé à Johnny, très déçu d’apprendre la nouvelle mais qui leur a tout de même souhaité beaucoup de bonheur.

Puis, Mathieu a présenté à sa famille et amis, ses deux prétendants et a précisé qu’Alex était donc l’heureux élu, à l’occasion d’un déjeuner, le lendemain.

Alexandre a même pu rassurer la maman de l’agriculteur sur ses intentions.

Le beau brun a même fait l’uninimité auprès des proches de Mathieu, qui a d’ailleurs confié “Je suis amoureux », avant de poursuivre « Alex, je vais le rendre heureux, je veux le faire éclore ! » Il s’éteint rapprochés lors d’un précédent épisode, pendant une balade à cheval. « Ça ne te fait pas trop de différence de monter un petit cheval comme ça ? » Avait demandé Mathieu à Alexandre, « C’est pas tant la hauteur, parce que j’ai des petits chevaux, que la largeur » lui avait répondu son jockey. « Ah, tu n’as pas l’habitude d’écarter les jambes ? » Avait alors lancé Mathieu de façon très potache … Une historie qui commence plutôt très bien et pour laquelle on espère une continuité. On leur souhaite en tous les cas beaucoup de bonheur.

Côté audiences, cet épisode de L’amour est dans le pré a comptabilisé 3,74 millions de téléspectateurs, ce qui correspond à 16,7% de part de marché sur les 4 ans et plus. M6 était donc dans les chaînes les plus regardées de ce soir-là.