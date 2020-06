Mathieu « L’amour est dans le pré »: coup de foudre pour un prétendant? Il publie un message énigmatique!

Mathieu va faire partie de la prochaine saisons de L’amour est dans le pré. Son portrait plaît déjà beaucoup au fans de l’émission et ils espèrent qu’il va rencontrer l’amour. La présentatrice de L’amour est dans le pré, Karine Le Marchand annonçait sur son compte Instagram la fin des tournages des speed dating en date du 21 juin. Et il semble que cela ce soit très bien passé pour Mathieu. C’est en tout cas la question qui brûle les lèvres des fans. Car la dernière publication de son profil Instagram semble indiquer, le 23 juin dernier, que la rentrée de septembre promet d’être chaude !

L’amour est dans le pré s’annonce émouvant au possible, peut-être déjà de l’amour dans l’air pour Mathieu

L’amour est dans le pré fait de belles promesses à ses fans. Mais aussi aux agriculteurs et éleveurs qui ont rejoint cette édition. Pour la 15ème saison, L’amour est dans la pré va tenter d’aider plus d’une dizaine de participants à trouver l’amour. Le public a vraiment hâte de retrouver les candidats. En découvrant leurs profils, Mathieu, un éleveur de terreaux en Camargue, est déjà un des favoris. Et comme pour tous les candidats, le public souhaite de tout cœur qu’ils puissent rencontrer l’amour de leur vie.

Nous étions en mars, en pleine pandémie, lorsque nous découvrions les nouveaux participants. Le portrait de Mathieu était alors celui d’un homme de 44 ans. Tendre, sentimental et passionné de la Camargue, à la recherche de l’homme de sa vie. Il ajoutait également qu’il n’allait pas s’attarder forcément sur l’apparence car c’est la connexion qui importe le plus pour lui. Il se confiait ainsi pour les journaliste de 20 minutes et expliquait l’essentiel était que la personne soit amusante et qu’il puisse le faire rire.

Voir cette publication sur Instagram Ras… #adp #adp15 #amour Une publication partagée par Mathieu 🏳️‍🌈🇫🇷 (@mathieu.math.math) le 18 Févr. 2020 à 8 :46 PST

La pandémie met la patience des fans à rude épreuve

Mais la pandémie et le confinement, ont suspendu les tournages. Et ce n’est que très récemment que ces derniers ont enfin pu reprendre. Pour le plus grand plaisir des fans, des candidats et de Karine Le Marchand. Nous étions alors le 13 juin. En effet, il se sera passé un mois entier entre le 11 mai, date officielle du déconfinement et la reprise des tournages. L’amour est dans le pré sera donc diffusé en septembre si tout se passe comme prévu. Et il faut avouer que le public s’impatiente. En effet, une des publications de Mathieu fait grimper le suspense déjà intenable. D’après les fans de L’amour est dans le pré, Mathieu ne sera pas resté indifférent à ses rencontres lors du tournage des speed dating.

Alors que Mathieu embrasse Karine Le Marchand sur la joue, la description de la photo indique que le jeune homme est aux anges. Serait-ce alors parce qu’il aurait déjà flashé sur un de ses prétendants ? C’est ce que semblent penser ses abonnés en commentaire. Mais Mathieu ne vend pas la mèche pour que nous soyons tous devant nos écrans en septembre prochain.

Mathieu serait-il déjà en train de craquer pour un de ses prétendants ?

Et une autre des raisons qui nous font penser que Mathieu soit déjà charmé par un beau jeune homme, c’est la publication sur le compte Instagram de la présentatrice de L’amour est dans le pré. En effet, Karine Le Marchand partage une vidéo dans laquelle elle est à côté de Mathieu. Elle annonce à ses fans la fin des tournages pour les speed dating. Et Mathieu ne fait pas le fier à ses côtés. Il est tout rouge, comme gêné ou ému. Karine demande à Mathieu confirmation en disant à ses abonnés qu’il s’agissait d’un speed dating de folie. Ce à quoi Mathieu acquiesce sans se faire prier. Et il remercie même Karine Le Marchand pour ce moment. Un moment qui restera certainement inoubliable pour Mathieu.

Il est évident que tous les deux ont l’air d’en savoir beaucoup plus que ce qu’ils veulent bien nous dire. Mathieu semble en tout cas déterminé à trouver l’amour. Et Karine Le Marchand à faire de son mieux pour réaliser le rêve des candidats. Nous allons tout de mme devoir faire encore preuve de patience pour retrouver L’amour est dans le pré. Alors que la diffusion de l’émission aurait du avoir lieu au mois de mars et au mois d’avril, nous sommes contraints de patienter jusqu’à la rentrée de septembre. La pandémie n’a pas laissé le choix à qui que ce soit. Nous saurons donc dans environ deux mois si le beau Mathieu a trouvé un homme qui saura le combler. Et c’est tout ce que nous pouvons lui souhaiter, à lui comme à tous les autres candidats.