Mathieu (L’amour est dans le pré) : La déclaration enflammée qu’il fait à Alexandre (c’est magnifique)

Mathieu célébrait l’anniversaire de son nouveau compagnon Alexandre, le dimanche 20 décembre. Ils se sont rencontrés grâce à L’amour est dans le pré et sont certainement le couple phare de cette saison.

L’éleveur de L”amour est dans le pré camarguais a donc décidé de lui faire une belle déclaration pour l’occasion, et LD People revient sur cette preuve d’amour.

C’est dans l’émission présentée par Karine Lemarchand qu’ils ont tous deux trouvé l’amour. Mathieu et Alexandre sont sur un petit nuage, plusieurs mois après leur participation à la saison 15 de L’amour est dans le pré !

Ce fut tout de suite une évidence pour l’éleveur installé en Camargue et pour Alexandre. Pourtant il avait aussi convié un autre prétendant chez lui : Johnny et son coeur vibrait dès le début pour le jeune homme.

Mais le couple a confirmé son amour et est arrivé au bilan main dans la main devant Karine Le Marchand. Mathieu a meme demandé Alexandre en mariage par le biais d’une lettre manuscrite. Tout le monde a été bouleversé par cette séquence: l’animatrice et les téléspectateurs.

Alexandre a eu récemment un grave accident de cheval et se voit alors dans l’obligation d’abandonner sa carrière de cavalier. Mais pour célébrer son anniversaire, Mathieu lui a fait une déclaration enflammée sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par “l’amour est dans le pré” S15 (@mathieu.et.alexandre)

“BON ANNIVERSAIRE ALEXANDRE… Tu as révélé en moi ce qu’il y a de meilleur… Tu m’aimes comme jamais quelqu’un ne m’a aimé : fort, intense, beau, doux, protecteur… voilà ce qui qualifie bien ton amour pour moi, peut-on lire en introduction. J’écris ces mots sans que tu le saches, juste à côté de toi dans la voiture…et quand je te regarde, mon dieu que tu es beau… beau de tout ce que tu es… Que notre amour est inspirant… Cette journée est la tienne… Toutes les journées passées ensemble sont les tiennes. Je t’aime intensément, profondément et infiniment…” L”amour est dans le pré Des mots magnifiques, dont tout être peut rêver.

D’anciens participants que Mathieu le ont été bouleversé par cette belle déclaration ! Tout comme Pierre et Frédérique, de la saison 7. “Très joyeux anniversaire, quoi de mieux que de se réveiller le jour de son anniversaire en ouvrant les yeux sur la personne qu’on aime pour le reste de sa vie.” “Happy birthday to you Alex! Je te souhaite tout ce qui te manquait dans ta vie jusqu’à maintenant… Aux côtés de ton petit chéri ! Des bises des Alpes, a aussi mentionné Aurélia, de la saison 13, heureuse propriétaire d’une ferme pédagogique.

“Que l’amour reste au programme numéro 1 de cette nouvelle année au compteur”, a écrit Aude, la pétillante éleveuse de la 13ème édition.