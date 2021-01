Mathilde Tantot s’affiche comme jamais et en montre de trop, les internautes craquent!

Mathilde Tantot commence l’année sur une plage. L’occasion de rester en maillot et de dévoiler encore et toujours sa silhouette parfaite. Sur les dernières publications Instagram de la jeune femme, les internautes avaient de quoi avoir très chaud. En post ou en story, elle se présente dans des ensembles échancrés et dans des positions qui mettent en valeur son postérieur. LDPeople vous propose de découvrir ces images renversantes dans la suite de cet article. Attention les yeux, Mathilde Tantot ne recule devant rien lorsqu’elle prend la pose !

Mathilde Tantot fait craquer ses fans une nouvelle fois

Mathilde Tantot est l’une des influenceuses les plus suivies de sa génération. Son crédo est de prendre la pose en tenue d’Eve, ou presque, et d’enflammer la Toile. Un mot d’ordre qui est aussi celui de sa sœur jumelle, Pauline Tantot. Cela fonctionne à merveille et elle cumule à ce jour 8,9 millions d’abonnés sur Instagram. Sa communauté de fans sont ébahis devant la silhouette de la jeune femme. Il faut dire qu’elle ne laisse que très peu de place à l’imagination. Lorsqu’elle prend la pose, Mathilde Tantot ne porte que peu de tissu sur elle. Tour à tour elle perd le haut ou la bas de sa tenue. Autrement, elle en profite aussi pour faire la promotion de sa marque de maillot. Car elle est à la tête, avec sa sœur jumelle, de Khassani Swimwear.

Pour ce début d’année, ce sont dans des ensembles de maillot que la jeune femme a choisi de poser. Mais vous l’aurez vite compris, le sujet principal de la photographie semble davantage être le postérieur de Mathilde Tantot plutôt que ce qu’elle porte. LDPeople vous propose d’admirer les images afin de vous faire votre avis. Et vous allez rapidement constater qu’il est impossible de faire autrement que d’admettre que la jeune femme s’expose délibérément de façon désinvolte.

La belle se dévoile de trop et ses fans s’en réjouissent

Sur la plage ou dans sa chambre d’hôtel, Mathilde Tantot joue les mannequins effrontés. Une attitude qui ne cesse de ravir ses fans par ailleurs. Car dans les commentaires, vous ne trouverez pas de messages désobligeants quant à ses postures ou ses tenues. Tous les abonnés de Mathilde Tantot sont ravis de la découvrir dans de nouvelles publications et ne se lassent pas de la complimenter sur son physique.

Après tout, il faut bien admettre que Mathilde Tantot, comme sa sœur Pauline, ne semblent pas avoir le moindre défaut physique. Leurs corps sont sculptés à la perfection et elles savent en jouer pour le mettre en valeur comme jamais. Et ce n’est donc pas pour déplaire à leurs fans, bien au contraire. Ils redoublent d’imagination pour adresser un compliment original sous les milliers de messages déjà présents. Chaque publication de Mathilde Tantot fait le buzz mais c’est quand elle est en maillot qu’elle atteint le plus souvent le million de “j’aime”.