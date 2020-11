Mathilde Tantot pose sans vêtements, on voit tout, avec sa sœur jumelle sur la toile!

Mathilde Tantot a fait loucher les internautes avec sa dernière publication Instagram. En effet, elle qui prend d’habitude la pose en solitaire, elle a surpris ses abonnés. Sans prévenir, elle les pousse à se demander si ils sont en train de voir double ou non. Car Mathilde Tantot a choisi de prendre la pose en compagnie de sa sœur jumelle, Pauline. Inséparables, Pauline et Mathilde Tantot travaillent ensemble. C’est ensemble qu’elles font la promotion de Khassani Swinwear, leur marque de 2 pièces. Et c’est donc ensemble qu’elles font la promotion de leurs produits. Mais on ne peut pas dire qu’il s’agissent de 2 pièces dans la dernière publication de Mathilde Tantot !

Mathilde Tantot partage une publication qui affole ses abonnés

Mathilde Tantot a offert une série de clichés à ses fans qui les font grimper aux rideaux. En effet, les réactions des internautes abonnés au compte Instagram de la jeune femme ne se font pas attendre. Mathilde Tantot attendra le million de likes en moins d’une semaine c’est certain. Et pour ce qui est des commentaires, ils ne cessent d’affluer. Des compliments en pagailles s’affairent pour signifier à Mathilde Tantot qu’elle est pour eux une vision paradisiaque.

Il faut dire que dans cette série particulière de clichés, la jolie blonde ne porte que très peu de tissu. Une paire de baskets, une paire de chaussette et un dessous pour cacher les parties les plus privées, voilà tout ce que portent Mathilde Tantot et sa sœur sur elles. Evidemment, les détails ne sont pas laissés au hasard. Tout est en blanc et s’assorti ainsi parfaitement aux teint clair des jeunes femmes. De plus, leurs longs cheveux blonds s’intègrent également idéalement à ce tableau. D’autant qu’elles prennent leurs poses sur un fond bleu clair anthracite.

Deux sœurs identiques ou presque, déterminées à mettre le feu sur les réseaux sociaux

Les fans de Mathilde sont ravis de découvrir cette publication et elle n’a sans doutes pas fini de faire le tour de la Toile. En revanche, si ils ont l’habitude de la voir poser en tenue d’Eve, il est plus rare qu’elle pose en compagnie de sa sœur jumelle. Aussi, en commentaire de la publication, ils sont nombreux à souligner ce fait et à féliciter Mathilde Tantot de cette initiative. Certains iront même jusqu’à dire que c’est le plus fabuleux des posts qu’ils aient jamais vu de leurs vies. C’est vous dire le succès que rencontre Mathilde Tantot !

Les jolies blondes sont encore très jeunes et n’ont lancé leurs marque de 2 pièces qu’en 2016. Elles sont donc bien partie pour continuer leur ascension vers les sommets de la notoriété. Mathilde Tantot cumule 8,6 millions d’abonnés à l’heure où nous rédigeons cet article. Pas de doutes, ce chiffre ne va cesser d’augmenter. Car la jolie blonde a compris comment conquérir et fidéliser ses fans à travers le monde. Et sa sœur n’est pas en reste, elles sont toutes les deux de véritables phénomènes sur Instagram.