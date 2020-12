Mathilde Tantot s’affiche sans vêtements attire même l’attention de Matt Pokora et des internautes!

Mathilde Tantot et sa sœur jumelle Pauline, sont des jeunes femmes qui savent faire monter la température. Sur Instagram, elles cumulent à toutes les deux plus de 13 millions d’abonnés. À chacune des publications des jeunes femmes, surtout celles de Mathilde Tantot, ce sont des centaines de milliers de likes qui s’amoncellent en quelques heures. Et l’une d’elle a donc su attirer l’attention du célèbre chanteur Matt Pokora. En trois jours seulement, cette publication atteint presque le million de likes. Le décor, la vue mais aussi la silhouette sans vêtements de Mathilde Tantot sont autant de critères qui font de cette publication un succès ! LDPeople vous dévoile tout ce qu’il faut savoir sur ces photos uniques et vous la retrouverez évidemment dans cet article.

Mathilde Tantot fait de l’œil à Matt Pokora ?

Mathilde Tantot n’est pas du genre à rougir lorsqu’il faut prendre la pose dans le plus simple appareil. En effet, sa sœur et elle sont des jeunes femmes qui n’ont apparemment pas le moindre défaut physique. Mieux encore, elles semblent clairement apprécier s’exposer de la sorte. Sous-vêtements, ensemble mini ou tout simplement en tenue d’Eve, Pauline et Mathilde Tantot sont sublimes. Elles sont capables de concentrer tous les regards en proposant des publications savamment étudiées. Les angles de prise de vue, les lumières, les poses, rien n’est laissé au hasard. Tout est fait pour faire rêver leurs abonnés et cela fonctionne à merveille. Car même le chanteur Matt Pokora s’est laissé prendre dans les filets de Mathilde Tantot. En effet, il n’a pas manqué de liker cette fameuse publication qui offre une vue imprenable sur le derrière de Mathilde Tantot.

Attention en revanche, LDPeople se défend de tenter de créer des histoires dans le couple de Matt Pokora. Jeune papa, il est très heureux en ménage auprès de Christina Milian. Il n’a d’yeux que pour elle c’est certain. En revanche, cela ne l’empêche visiblement pas de se promener sur Instagram et d’encourager Mathilde Tantot dans son travail d’influenceuse. Car parmi le million de likes, il n’a pas manqué à nos rédacteurs LDPeople que Matt Pokora était bien présent. Mathilde Tantot l’a-t-elle remarqué au milieu de tous ses fans ? Rien n’est moins certain. Car avec ses formes généreuses et sa taille mince, c’est au quotidien que la jeune femme reçoit des attentions du monde entier.

Toujours prête à se dévêtir malgré les températures qui chutent

Mathilde Tantot ne semble pas avoir envie de se couvrir malgré l’approche de l’hiver. En effet, bien qu’elle soit de retour à Paris, elle trouve encore l’occasion de se faire tirer le portrait en petite tenue. Espérons qu’elle n’attrape pas froid ! Sinon ses fans devront se passer de ses publications qu’ils adorent quelques semaines. De plus, avec la pandémie qui fait des ravages, mieux faut faire en sorte d’éviter d’avoir à se rendre chez le médecin. Que ces fans se rassurent, dans la publication qui suit celle qui nous intéresse dans cet article, Mathilde Tantot opte pour un ensemble de survêtements confortable et douillet.