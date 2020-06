Matt Pokora a de très mauvaises nouvelles, les fans sont choqués

Matt Pokora voit ses projets complètement chamboulés par la pandémie. Le chanteur, et jeune papa, profite néanmoins de moments privilégiés en famille depuis le début de l crise sanitaire. Mais la routine n’est pas le fort de Matt Pokora. Surtout qu’il s’était préparé à faire vivre à ses fans des moments inoubliables. En effet, la tournée de Matt Pokora prend encore un coup dur et il ne cache pas sa déception en l’annonçant à ses fans sur Instagram.

Matt Pokora, triste de décevoir ses fans

Depuis le début de la pandémie, Matt Pokora voit ses plans contrariés. Ses fans se souviennent qu’il avait d’abord plutôt mal réagis aux annonces gouvernementales concernant l’interdiction des rassemblements. En effet, sa tournée venait tout juste de démarrer. Et Matt Pokora avait travaillé d’arrache-pied pour préparer des shows exceptionnels. Mais rapidement, Matt Pokora a pris conscience de l’ampleur et de la gravité de la situation. Le chanteur s’est donc ravisé pour exprimer son soutien au personnel soignants et aux autres personnes mobilisées pendant le pic de la pandémie. Par la suite, il avait tenu à promettre à ses fans qu’il allait travailler à faire en sorte de trouver de nouvelles dates pour les concerts prévus. Il ne peut pas supporter l’idée de les décevoir. Matt Pokora se met à leur place et il sait qu’ils attendent beaucoup de lui.

Les premières répercutions de la pandémie sur la tournée de Matt Pokora

Matt Pokora reste déterminé à ne pas laisser ses fans sans nouvelles de la tournée

Ensuite, Matt Pokora a fait comme nous tous et il a pris son mal en patience. Les fans pouvaient le retrouver sur les réseaux sociaux. Avec sa compagne, Christina Milian, et leur bébé Isaiah, Matt Pokora a eu des journées bien chargées. Mais malgré la pandémie et son rôle de compagnon et de père, il n’a pas pour autant mis de côté ses fans. Matt Pokora a travaillé dur pour pouvoir proposer à ses fans de nouvelles dates pour les concerts. Il avait alors réussi avec ses équipes à retrouver des dates pour tous les concerts qu’il avait annoncé. Un soulagement pour le chanteur qui voulait tenir sa parole auprès de son public. Mais Matt Pokora ne pouvait pas se douter de la tournure des événements. Car la crise sanitaire perdure et les rassemblements pourraient rester interdits encore longtemps.

Le chanteur parvient à trouver des reports pour toutes les dates de concert

Malgré les efforts de Matt Pokora, une mauvaise nouvelle finit par tomber

Matt Pokora ne peut que constater que la pandémie continue d’avoir le dernier mot. Ces projets sont à nouveau contrariés et il a la tâche douloureuse d’annoncer une mauvaise nouvelle à ses fans. Il se voit dans l’obligation d’annuler une date de concert. Aucun report ne sera possible pour le concert du 19 juin qui devrait avoir lieu le 14 mars. Un concert qui devait se passer à guichet fermé. En effet, toutes les places avaient été vendues depuis plus de six mois. Matt Pokora sait qu’il va rendre triste beaucoup de ses fans et cela lui fait de la peine. Il regrette de devoir les recevoir ainsi et il les assure qu’il est lui aussi très déçu.

Il ajoute également dans son message que des places restent disponibles pour d’autres date. Un lot de consolation pour ceux qui attendaient la date du 19 juin avec impatience. Matt Pokora commence à comprendre que la pandémie ne lui fera pas de cadeau. Il précise donc également que les dates sont maintenues pour les concerts mais également que cela pourrait changer selon les directives gouvernementales.

Une date de concert est annulée sans report possible