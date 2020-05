Matt Pokora et Christina Milian nous auraient-ils caché une grande nouvelle ? Ils s'expriment

Christina Milian est une grade star américaine. En couple avec Matt Pokora depuis 2017, ils sont également devenus les heureux parents d’Isaiah en 2020. Mais la dernière photo de Christina Milian sur Instagram met en évidence les indices d’une grande nouvelle pour le couple. Aucun des fans de Christina Milian n’a pas passé à côté de ce détail sur sa main gauche.

Christina Milian et Matt Pokora ont-ils l’intention de « sauter le pas » ?

Christina Milian vit le parfait amour avec Matt Pokora. Les tourtereaux sont complices et amoureux comme au premier jour. L’arrivée d’un nouvel enfant dans le vie ne semble que renforcer leur union. Un nouvel enfant oui car Violet fait déjà partie de leurs vies. Christina Milian a eu son premier enfant avant de rencontrer Matt Pokora. Elle a eu sa fille Violet en 2010, fruit de son union avec le rappeur The-Dream. Avec Matt Pokora c’est un amour tout aussi fort voire plus encore qui les unit. Mais leur union se limite-elle à du concubinage ou pensent-ils au mariage ? Et la dernière photo de Christina Milian sur Instagram est là pour semer encore un peu plus le doute.

Christina Milian pose dans un hamac et se prend en photo. Elle est superbe dans une belle robe d’été et profite de se détendre. Mais les fans n’ont pas manqué de repéré un détail sur sa main gauche. À l’annulaire elle porte deux bagues très symboliques. il s’agit dune bague ornée d’une pierre et d’un anneau fin. Directement, tous les fans se demandent si Christina Milian et Matt Pokora se seraient fiancé ou même mariés sans prévenir la sphère publique. De plus, ils avaient déjà évoqué le désir de s’unir devant la loi.

Les indices sur la photo de Christina Milian sèment le doute

La photo ne trompe pas mais les raisons du port de ces bijoux pourraient nous échapper. En effet, en lisant les commentaires sous cette dernière publication, les fans résolvent eux-mêmes le mystère. Les bagues que porte alors Christina Milian seraient selon eux, des bijoux qu’elle propose à la vente. Elle répond même à certains commentaires en disant nonchalamment que ce sont simplement des choses agréables à porter. De plus, certains fans semblent très au courant de la situation amoureuse du couple. Ils expliquent donc dans les commentaires que le mariage est clairement envisagé pour Christina Milian et Matt Pokora.

Les tourtereaux auraient prévu de se marier mais souhaiteraient attendre que leur fils grandisse. En effet, ils souhaitent pouvoir permettre à Violet et à Isaiah de prendre part à la cérémonie. Un choix adorable qui fait fondre le cœur des fans. D’après les commentaires toujours, Christina Milian en aurait parlé dans une émission de télévision.

Le couple est plus heureux que jamais, ils profitent de chaque instant

Il est agréable de constate que Christina Milian et Matt Pokora sont comblés de bonheur. Même si le confinement a contrarié les plans du chanteur pour sa tournée, il passe enfin du temps avec sa famille. Installés à Los Angeles, Christian Milian, Matt Pokora, Violet et Isaiah passent de très bons moments. Entre les réseaux sociaux, la musique et les jeux, lac petite famille ne manque pas de s’amuser. Les vidéos de leurs folles chorégraphies font notamment le tour d’internet. Et leurs fans respectifs ne peuvent que constater la joie de vivre du couple et de leurs enfants.

Mat Pokora a notamment du se faire une raison pour le report à des dates encore incertaines de sa tournée. Heureusement, il peut compter sur Christina Milian pour l’aider à relativiser. Le caractère de la star américaine est une bouffée d’air frais. Elle est sans cesse en train de partager des ondes positives sur les réseaux sociaux. Chaque moment de la vie, aussi difficile soit-il, reste une occasion de trouver du positif et de quoi se motiver.

Christina Milian est pleine d’optimisme et ça fait du bien !

Les fans de Christina Milian n’arrête pas de la remercier pour ces élans bienveillants. Les bonnes ondes qu’elle envoie sur les réseaux sociaux peuvent redonner le sourire à certains qui l’ont perdu en ces temps difficiles. La pandémie fait rage et le monde déplore une crise sanitaire sans précédent. Pourtant, il faut savoir rester optimiste même pendant les désastres pour pouvoir continuer d’avancer. Christina Milian l’a bien compris et trouve du positif dans le fait de devoir rester confiné. C’est pour elle l’occasion de passer des moments privilégiés avec son homme et ses enfants.

Les fans de Christina Milian peuvent compter sur elle. Le contenu proposé sur ses réseaux sociaux est diversifié mais toujours teinté de bonnes ondes. Nous ne pouvons pas savoir de quoi l’avenir sera fait. Alors il faut s’efforcer de se concentrer sur le moment présent et apprendre à l’apprécier. Nous avons tous des raisons de nous plaindre mais également beaucoup de raisons d’être heureux. C’est donc un choix qui nous appartient à tous de se concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif. Une belle leçon donnée par Christian Milian, en filigrane à travers son compte Instagram.