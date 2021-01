Matt Pokora : Christina Milian, son épouse l’abandonne avec son enfant Isaiah, Gros choc sur la toile !

Matt Pokora partage sa vie avec la belle Christina Milian, officiellement depuis le mois d’août 2017. En 2020, ils deviennent les parents d’un petit garçon qu’ils prénomment Isaiah. Et depuis quelques semaines déjà, ils ont annoncé à leurs fans attendre un nouvel enfant. Cependant, cela ne signifie pas que Matt Pokora et sa douce vont devenir absolument inséparable. En effet, sa compagne va prendre ses distances. Néanmoins, c’est pour une raison bien précise et LDPeople prend le temps dans cet article de tout vous expliquer.

Matt Pokora et Christina Milian traversent-ils un passage à vide ?

Matt Pokora et Christina Milian ont été amenés à passer le plus clair de leurs temps ensemble à cause de la pandémie. Si ils étaient d’abord déçus de voir leurs projets personnels suspendus, ils ont rapidement su apprécier et profiter de moments privilégiés en famille. Matt Pokora surtout avait d’abord été en colère de voir sa tournée de concerts suspendue. Finalement, il aura été le premier artiste français à proposer un concert en stream à ses fans. Pyramide Tour a donc eu une clôture historique. L’artiste reste néanmoins concentré sur sa musique. Pour son temps libre, il est évidemment très attentif à sa compagne qui attend leur prochain enfant. Mais également aux besoins de son fils, Isaiah et de sa belle-fille Violet.

Une nouvelle est venue briser cette osmose qui existe dans la famille de Matt Pokora et de Christina Milian. Le site Deadline a lâché une bombe qui a fait réagir les artistes sur leurs comptes Instagram respectifs. Et étrangement, Matt Pokora et sa compagne n’ont pas réagi de la même manière. En effet, il s’avère que Christina Milian a accepté de tourner une télé-réalité sur ce qu’il se passe dans sa vie, au quotidien, chez elle. Or, bien qu’elle partage sa vie avec Matt Pokora, ce dernier se refuse à faire partie du programme. Evidemment, cette nouvelle choque les internautes qui n’imaginent pas Matt Pokora et Christina Mililan vivent des vies différentes. Comment vont-ils réussir ce tour de force ?

Un nouveau programme pour la compagne du chanteur seulement

Mais rassurez-vous, LDPeople a les explications adéquates. En réalité, la plateforme qui prépare cette émission de télé-réalité ne s’intéresse qu’à Christina Milian. Dès lors, Matt Pokora et elle n’ont pas envisagé de travailler ensemble sur ce projet. Ensuite, la compagne du chanteur choisira et filmera elle-même ses sujets. Ainsi, elle pourra faire en sorte de ne pas chambouler de trop la vie de la petite famille. Ainsi, si pour ce nouveau projet, Christina Milian “abandonne” Matt Pokora, il faudra le comprendre dans une moindre mesure. Car les amoureux ne sont pas prêts de se quitter. Avec un nouveau bébé en route, il serait dommage de les savoir en mauvaise posture. Heureusement, il n’en est rien. Le chanteur et sa douce continuent de planer sur leur petit nuage.

Pour découvrir le programme de Christina Milian, rendez-vous sur son compte Instagram, en description de son profil. Vous trouverez un lien vers un compte qui s’intitule Really, Truly, Maybe et c’est là que vous trouverez des dizaines de vidéos. Des vidéos dont Matt Pokora ne fait donc pas partie.