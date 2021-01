Matt Pokora: Coup de théâtre, gros retournement de situation pour sa carrière, nous avons les infos

Matt Pokora déclinait une offre de la part de TF1. Il en faisant part sur RFM radio. Mais d’après le magazine Voici, le chanteur aurait changé d’avis ! En effet, Matt Pokora pourrait donc se retrouver là où on ne l’attendait plus. Il pourrait donc finalement décider de rejoindre le jury de Danse avec les stars pour la prochaine saison ! LDPeople vous raconte tout sur le sujet.

Matt Pokora rejoindra-t-il Danse avec les stars dans le jury ?

Matt Pokora avait fait savoir qu’il trouvait frustrant de s’en tenir au rôle de jury. Surtout dans une émission de danse dans laquelle il se verrait bien mieux en tant que candidat. Le goût de la compétition et de la scène pesait beaucoup plus lourd dans la balance pour le chanteur. Il avait exprimé avoir du mal à s’imaginer assis à son bureau jugeant des candidats. Car attribuer des notes n’est pas une chose simple. C’est en tout cas ce Matt Pokora avait dit lorsqu’il était invité à la matinale de RFM l’année dernière. Mais d’après les informations du magazine Voici, le chanteur aurait changé d’avis !

En effet, le 20 janvier dernier, la magazine publie un article complet traitant de la suite de Danse avec les stars. Nous apprenions alors que Michèle Laroque, François Berleand, Elie Semoun et un acteur de la Bande à Fifi, souhaiteraient participer à la nouvelle saison. Mais surtout que Matt Pokora était celui qui avait le plus de chance de remplacer Jean-Marc Généreux parmi les membres du jury. Quant à Shy’m, continuera-t-elle d’être juge ? Voici ne précise rien sur la chanteuse. Mais les questions subsistent car elle va devenir maman très prochainement si ce n’est pas déjà le cas.

Des changements retentissants

Matt Pokora aussi attend un heureux événement. Isaiah aura bientôt un petit frère ou une petite sœur. Mais pour Shy’m, c’es imminent ! Dans son article Voici rappelle que les informations révélée ne sont pas officielle. Il s’agit de bruits de couloirs et de rumeurs qui laissent penser que Matt Pokora accepterait finalement de rejoindre le jury. De même, pas plus d’informations concernant les animateurs de Danse avec les stars. Le public espère que Camille Combal et Karine Ferri seront toujours présents. Mais seul l’avenir nous dira si TF1 a aussi pris des libertés pour renouveler le paysage de célébrités associé au programme.

Si Jean-Marc Généreux ne fera pas partie du jury pour la nouvelle saison, c’est qu’il animera son propre programme sur France 2. LDPeople vous indique qu’il animera “Nouveau départ”. Un nom a propos pour la nouvelle émission qu’il présentera. Et comme il ne peut pas être au four et au moulin, il laisse donc sa place vacante dans Danse avec les stars. Une place qui irait donc parfaitement à Matt Pokora. Malgré sa réticence à faire partie d’un jury, il pourrait réaliser qu’il s’agit pour lui d’une opportunité de se diversifier et d’assoir ses compétences en danse. Devenir juge c’est passer de l’autre côté de la barrière. Est-il prêt à sauter le pas ?