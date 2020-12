Matt Pokora ému, éclate en larmes en plein direct devant Sophie Davant et Nagui!

Tout au long de ce week-end, France Télévisions était en direct pour le Téléthon. Pour cette année particulière, c’est Matt Pokora qui a été choisi pour être le parrain de cette belle aventure. Le chanteur n’a pas pu cacher son émotion avant de rendre l’antenne. Explications. Matt Pokora ému par cette belle aventure

Ce samedi 5 décembre, lors de la clôture de la soirée spéciale pour le Téléthon, Matt Pokora , le parrain de cette édition, a pris la parole pour exprimer sa reconnaissance suite à tous ces dons des Français : “On sort tous d’une année très difficile, et pour moi, je la termine de la meilleure des manières, avec des leçons de vie, avec beaucoup de messages d’espoir de la part de tous les chercheurs et puis avec ce compteur” explique-t-il. Nagui, qui a décerné tout de suite que le chanteur était ému, lui a pris la parole pour qu’il puisse reprendre un peu plus tard. D’ailleurs, quelques instants après, il déclare : “Je suis très ému et c’est vraiment une très très belle aventure et je suis très très fier d’avoir été le parrain, dans une année aussi particulière”.

Matt Pokora termine son propos en indiquant que même s’il n’était plus le parrain, il allait continuer à soutenir la cause et revenir pour tenter de faire bouger la cagnotte : “Je reviendrai chaque année comme je le fais depuis 15 ans, avec grand plaisir”. En parlant de cagnotte justement, cette année 2020, le compteur final des dons apportés au Téléthon s’est élevé à 58,2 millions d’euros. Une belle somme quand on connaît la situation de la France en ce moment, mais qui est en net net recul par rapport à 2019. En effet, l’an dernier, la somme récoltée était de 74,6 millions d’euros.

Une belle édition malgré la crise du Coronavirus

Malgré la crise du Coronavirus, les organisateurs du Téléthon sont ravis par la récolte des dons : “Dans ce contexte sanitaire qui a conduit à l’annulation d’un très grand nombre d’animations dans les villes et les villages, les Français ont été au rendez-vous de ce Téléthon exceptionnel: celui des plus grandes victoires de son histoire“. Il faut dire que d’habitude, il y a de nombreuses animations dans les rues, ce qui n’était pas possible cette année : “D’habitude, il y a 12.000 communes qui participent au Téléthon, soit une sur trois, 250.000 bénévoles et 5 millions de Français. La très grande majorité de ces animations est empêchée aujourd’hui” a déclaré la présidente de l’organisation AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment.

Il faut également préciser que cette édition 2020 était également spéciale pour une seconde raison. En effet, on fête cette année, les 30 ans du Généthon. Trente ans qui a pu donner quelques grandes victoires : “En trente ans, avec le soutien des Français, la thérapie génique s’est transformée en médicaments et elle change la vie des malades. En effet, des bébés condamnés avant l’âge de 2 ans retrouvent leurs forces, tiennent assis, certains font même leurs premiers pas”. Enfin, LD People vous précise qu’il est encore possible de faire un don jusqu’au 11 décembre 2020.