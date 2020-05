Matt Pokora fait une déclaration incroyable à Christina Milian! Les fans sous le choc

Matt Pokora est l’heureux papa d’Isaiah depuis le 20 janvier 2020. Avec sa compagne, Christina Milian, ils semblent prêts à renouveler rapidement l’expérience. En couple depuis 2017, ils filent le parfait amour. Et pour rajouter à leur bonheur, il semblerait qu’ils envisagent déjà d’agrandir encore davantage la famille. Ne dit-on pas du bonheur qu’il se multiplie lorsqu’il se divise ? Matt Pokora semble avoir réussi à percer le code.

La vie de famille est essentielle à Matt Pokora qui en fait sa plus grande force

Matt Pokora est très présent sur les réseaux sociaux. Tout comme sa compagne Christina Milian. La compagne de Matt Pokora est encore plus célèbre que son compagnon à en croire le nombre de ses abonnés sur Instagram. En effet, elle cumule près de 6,3 millions d’abonnés sur le réseaux social. Alors que M. Pokora, célèbre chanteur français en compte près de 3 millions. Le monde entier n’avait donc pas pu passer à côté de leur idylle. Ensemble depuis plus de trois ans, ils sont les heureux parents d’un petit garçon né le 20 janvier de cette année. Alors que le petit Isaiah n’a pas encore six mois, le couple semble prêt à renouveler l’expérience. C’est en tout cas ce qu’ils laissent entendre dans des commentaires qu’ils s’échangent sur Instagram.

Un nouveau bébé serait en route pour le couple ?

Les fans de Matt Pokora et de Christina Milian n’ont pas laissé passer le moindre indice. Il s’agit de savoir si les amoureux blaguent ou si ils envisagent vraiment de faire des enfants si rapprochés en âge. Tout est possible et nous vous laissons vous faire votre opinion. Pour cela, nous vous proposons de constater par vous-même les indices que nous avons collecté sur les comptes Instagram de Matt Pokora et de sa compagne.

La rumeur commence lorsque M. Pokora commente une photo de sa compagne sur Instagram. En effet, Christina Milian a perdu ses kilos de grossesse. Et si pendant neufs mois elle a aimé poser le ventre rond, elle semble heureuse de pouvoir recommencer à prendre la pose dans des tenues qui mettent ses formes en valeur. Ses formes de femme plutôt que celles de maman. La compagne de Matt Pokora partage alors une photo d’elle en sous-vêtements. Matt Pokora veille et au lieu de lui montrer directement qu’il est jaloux de la voir s’exposer ainsi, il commente sa photo avec humour. Matt Pokora demande donc à sa compagne de but en blanc si elle veut un nouvel enfant.

La photo qui suscite les rumeurs

Voir cette publication sur Instagram Coffee Please ☕️ @savagexfenty #savagexambassador Une publication partagée par Christina Milian (@christinamilian) le 18 Mai 2020 à 10 :39 PDT

Une manière déguisée de lui suggérer qu’ainsi elle reprendra du poids et évitera ce genre de photo ? Ou bien un réel désir du couple de relancer la machine pour agrandi encore leur famille ? La compagne de Matt Pokora se contente de lui répondre avec des émojis faisant les gros yeux. Et Matt Pokora ne s’arrête pas là puisqu’il commente également de quelques mots qui font beaucoup rires ses fans et ceux de Christina Milian. En effet, il demande carrément « qui est-ce ? » sous la photo de son amoureuse.

Matt Pokora et Christina Milian sont faits l’un pour l’autre à en croire l’étendue de leur amour et la force de leur complicité

Les tourtereaux semblent aussi complices qu’amoureux. Matt Pokora n’a d’ailleurs pas oublié de souhaiter une bonne fête des mères à sa compagne. Postant une photo d’eux pendant que sa compagne lui coupe les cheveux, il souligne chacune des qualités exceptionnelles que possède Christina Milian à ses yeux. C’est une déclaration qui ne manque pas d’émouvoir les fans de Matt Pokora et les commentaires en sont la preuve.

Pour Matt Pokora, Christina Milian est la femme idéale. Elle est courageuse, drôle, humble, belle et travaille dur. Il ne cache pas sa joie de fonder une famille avec elle. Et le commentaire de sa compagne est pour le moins déroutant. Il questionne encore quant à la possible futur grossesse de la compagne de M. Pokora. En effet, elle remercie Matt Pokora de son petit mot et également de faire d’elle l’heureuse mère de deux enfants. Les fans de Matt Pokora savent pertinemment qu’ils n’ont qu’un enfant ensemble. Mais Christina Milian est bien la mère de deux enfants. Si les doutes se levaient sur la questions de savoir si le couple allait remettre en route une grossesse, le mystère reste entier.

La petite famille coule des jours heureux et profite de chaque instant passé ensemble

Dans la petite famille de Matt Pokora, il faut compter sa compagne et leur fils Isaiah mais il ne faut pas oublier la fille de Christina Milian. Son prénom est Violet et elle est née le 26 février 2010 de sa relation avec le rappeur The-Dream, Terius Youngdell Nash de son vrai nom. Tous les quatre forment une famille heureuse résidant en Californie, à Los Angeles. Matt Pokora est d’ailleurs actif sur le réseau social Tik Tok dans lequel il danse avec Violet et Isaiah pour le plus grand bonheur de ses fans. Car la pandémie de Covid-19 prive les fans de M. Pokora d’une tournée de concerts qui s’annonçait exceptionnelle. Ils se contentent alors de le retrouver pour l’instant sur les réseaux sociaux.