Matt Pokora ose TOUT, très malin, “une grande 1ère en France”, il contourne l’annulation et va permettre à ses fans d’avoir leur concert

Matt Pokora n’a pas dit son dernier mot. La pandémie n’aura pas raison de “Pyramide Tour” ! Sa tournée de concerts fonçait tout droit vers l’annulation. Mais il avait fait la promesse à ses fans que ce n’était pas une option envisageable. Pourtant, les conditions sanitaires le contraignaient à repousser les dates de ses shows depuis le mois de mars 2020. Plutôt que d’annuler les reports prévus pour le mois de septembre 2020, il a trouvé une solution pour contourner les interdictions. C’est une surprise de taille qui attend alors ses fans. En effet, ils vont pouvoir assister à l’ultime concert de la tournée “Pyramide Tour” en dépit de la pandémie !

Matt Pokora trouve une solution adéquate pour performer malgré les restrictions sanitaires

Matt Pokora ne pouvait se résoudre à laisser ses fans sur le carreau. Le chanteur a trouvé une solution inédite afin de leur offrir ce qu’ils n’attendaient plus. Son concert se fera en streaming ! Il se rendra d’une certaine façon chez ses fans pour assurer le show. Ainsi, plus de problème de respect des gestes barrières. Et comme il s’agira d’un concert unique et final, Matt Pokora va se donner à fond ! Plus question de s’économiser pour tenir le rythme effréné d’une tournée, il va tout donner pour une soirée mémorable. Les personnes qui ont déjà leurs billets n’ont plus à envisager de se faire rembourser, et de nouvelles places sont même disponibles. Et pour celles et ceux qui avaient opté pour le pass VIP auront des avantages. Ils recevront un t-shirt à l’image de “Pyramide Tour” et pourront voter pour la chanson de rappel en fin de concert.

Matt Pokora casse les codes et réinvente les concerts en temps de pandémie. La créativité des artistes ne saurait se retrouver enfermée par les contraintes liées à la crise sanitaire. Comme le dit Matt Pokora, “toute grande histoire mérite une grande fin”. Le 8 décembre se jouera donc une soirée inédite pour terminer en beauté cette tournée avortée. “Pyramide Tour” va renaître de ses cendres pour le plus grand bonheur des fans et celui du chanteur. En effet, il ne parvenait pas à se résoudre à voir ses efforts et ceux de ses équipes réduits à néant. D’autant qu’ils ont tous continué de se préparer pour un éventuel retour.

Un ultime concert en streaming viendra clore la tournée “Pyramide Tour”

Aujourd’hui, il est clair pour Matt Pokora qu’il était temps de prendre les choses en main et d’apprendre à vivre avec le virus. Mais le chanteur en refuse l’implication fataliste. Impossible que cela veuille dire que nous sommes maintenant dans un monde où les concerts n’ont plus leur place. Grâce à cette solution inattendue, il prouve que la pandémie n’est pas une fatalité et que dans chaque période d’adversité il existe des opportunités à saisir. Au delà de ce détournement des règles fantastique, c’est donc aussi un message d’espoir fort qu’il envoie au monde. Où que vous soyez, vous pourrez faire partie de l’aventure. Avec le streaming, les frontières n’existent plus. Il rend son spectacle accessible à tous en faisant bon usage des technologies modernes à son service.