Matt Pokora papa: il partage de tendres photos de son fils Isaiah dans les bras de sa belle-fille Violet !

Pokora s’apprête à finir l’année au soleil ! Eh oui, le chanteur passe l’année du côté de sa belle-famille, à Los Angeles. Car sa chérie Christina Milian vient de Californie. Et comme Matt Pokora se sent très proche de sa belle-fille Violet, il n’a pas pu s’empêcher de partager dès son retour des clichés de cette dernière avec son petit frère Isaiah. E bientôt, la famille v s’agrandir !

Ca y est, c’est officiel ! Matt Pokora et Christina Milian se sont dit oui à la mairie du 8eme arrondissement le 11 décembre dernier. Mais pas question pour le couple de s’éterniser en France. Car la fille de Christina, Violet, les attendait en Californie. Et elle a montré sa joie de les retrouver en postant d’adorables photos de famille sur Instagram.

“Tu m’avais manqué bébé hérissé“

Il faut dire que Violet est une grande sœur modèle. Au sein de la rédaction de LDpeople, on l’adore. On craque carrément pour ses yeux rieurs. Et on pouvait d’ailleurs voir sa joie sur son visage lorsqu’elle a pris son petit frère Isaiah dans ses bras. Samedi 12 décembre 2020, sur son compte Instagram, la pré-adolescente semble comblée de bonheur. “I missed you Baby Spikey” (“Tu m’avais manqué bébé hérissé“), a-t-elle écrit pour légender une série de trois clichés. Pour rappel, son papa ne s’appelle pas Matt Pokora mais The-Dream Ce moment en famille nous a également beaucoup ému chez LDpeople. Quant à Matt Pokora, il a carrément partagé les clichés dans sa story Instagram.

Forcément, de nombreux internautes ont adoré ces clichés. Ils ont remercié Violet pour partagé avec eux ce moment de bonheur.”Une grande soeur adorable“, “Magnifique famille” , “Une soeur parfaite“, “Très belles photographies“, “Trop mignon“, “Deux BFF enfin réunis !” pouvait-on ainsi lire parmi les nombreux messages positifs.

Violet devrait se réjouir car elle va bientôt s’occuper d’un autre bébé. En effet, sa maman voit son ventre grandir de jour en jour. Pour le moment, on ne sait pas s’il s’agit d’un garçon ou d’une fille. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a hâte d’en savoir plus !

Son show époustouflant en livestream le 8 décembre dernier !

Pour l’heure, la magnifique petite famille recomposée qui nous fait véritablement craquer va passer quelques semaines tranquillement aux États-Unis. L’interprète des titres Planètes, Tombé et Pas sans toi avait séjourné dans son pays natal d’une part pour une événement unique. En effet, il donnait un concert de sa tournée Pyramide Tour en livestream le 8 décembre 2020.

Et c’est à l’occasion de ce séjour dans la capitale que M. Pokora a voulu passer la bague au doigt à la femme de sa vie. Le couple n’a pas hésité non plus à rendre publique la grosse de Christina.