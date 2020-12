Matt Pokora répond à Aya Nakamura et la remet à sa place violemment

Ce lundi 7 décembre, Matt Pokora était l’invité de Cyril Hanouna dans “Touche Pas à Mon Poste“. L’occasion pour lui de revenir sur les critiques d’Aya Nakamura d’il y a un mois. LD People vous explique ce qu’a dit le chanteur sur C8.

Aya Nakamura tacle Matt Pokora

Le 9 novembre dernier, Aya Nakamura a fait sensation sur les réseaux sociaux. Mais pas pour une chose bien, non pas du tout, pour avoir taclé méchamment Matt Pokora. En effet, sacré Meilleur artiste français aux MTV Europe Music Awards, la jeune femme n’a pas compris pourquoi elle n’avait pas gagné : “Il a gagné pour quels sons ? Rien contre lui mais il est pas dans le top 10″ a-t-elle notamment dit sur Twitter.

Aya Nakamura avait réagi à la victoire de @MPokora aux #MTVEMA, ce dernier répond. #TPMP — C8 (@C8TV) December 8, 2020

Dans une interview pour le Parisien, quelques jours plus tard, Aya Nakamura est revenue sur cette polémique. La célèbre interprète de Djadja a fait comprendre à tout le monde, qu’elle n’allait pas s’excuser : “Je ne me disais pas : “Pourquoi il a gagné et pas moi ?” J’ai juste posé une question en tant qu’auditrice et tout le monde a dit que je l’avais taclé”.

Matt Pokora règle ses comptes avec Aya Nakamura

Après cette critique, Matt Pokora a pris la parole sur le plateau de “Touche pas à mon Poste” et dézingue sa consort. En effet, selon lui, les critiques de la jeune femme sont tout bonnement fausses :“Elle fait fausse route… Qu’elle mérite, il n’y a aucun problème, mais là où elle fait une erreur c’est quand elle parle de top 10. Le top 10 streaming, j’y suis pas. Par contre, le top 10 physique j’y suis. Le top 10 de remplissage de tournées, j’y suis depuis 17 ans !” explique-t-il. Il poursuit son propos en expliquant qu’aujourd’hui il y avait deux générations différentes : “En fait, il y a deux générations qui s’opposent : un public qui a commencé en 2003 et un public qui est là depuis 3 ans et qui est très stream”.

Matt Pokora reprend ensuite la parole et compare sa carrière avec celle de Aya Nakamura :“Le problème d’un public streaming, c’est que ce sont beaucoup de touristes, ils n’achètent pas forcément. C’est le buzz du moment, il y a beaucoup de gens qui l’écoutent, elle cartonne, c’est une certitude. Mais quand on vend 500 000 albums dont les trois quarts sont en streaming, on peut pas garantir que ce sont 400 000 super fidèles qui vont voter. Moi, quand j’ai 300 000, j’en ai 300 000 qui votent”. Il termine ensuite son propos en expliquant qu’elle n’avait pas un public très puissant : “C’est pas une question de qui cartonne le plus. C’est le public le plus motivé, le plus mobilisé, qui gagne”.