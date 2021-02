Matt Pokora: sa femme Christina Milian est enceinte elle enflamme les réseaux sociaux en porte-jarretelles !

Matt Pokora est en couple depuis plusieurs années avec la célèbre et sublime Christina Milian. Ils ont eu le bonheur d’avoir un enfant ensemble en janvier 2020. Le petit Isaiah est le premier fils de Matt Pokora et le deuxième enfant de Christina Milian. Mais le couple annonçait déjà attendre leur deuxième enfant en décembre dernier. Une annonce qui permet officiellement à la compagne de Matt Pokora de prendre la pose avec son ventre arrondi. LDpeople vous montre tout !

Matt Pokora et Christina Milian attendent un deuxième enfant

Christina Milian et Matt Pokora ne gèrent pas leurs réseaux sociaux de la même manière. En effet, Matt Pokora aura tendance à réserver sa vie privée pour la partager avec ses abonnés de façon très ponctuelle. Par exemple, le visage d’Isaiah n’apparaît pas sur les publications du couple. Mais Christina Milian est beaucoup plus présente que son compagnon sur la Toile. Elle apprécie visiblement prendre la pose pour les en mettre plein les yeux. Enceinte de son troisième enfant, elle n’a pas mis ses deux pièces en dentelles au placard pour autant !

En effet, Matt Pokora doit partager l’image de sa compagne avec le reste de la planète. Mais cela n’est pas pour lui déplaire car il est heureux de savoir qu’il fait des jaloux. Evidemment, tout ceci est de la mise en scène. Christina Milian a l’habitude d’utiliser ses réseaux sociaux pour vanter les mérites des marques de temps en temps. Et lorsque qu’elle le fait pour présenter ses pièces de la collection de Rihanna, les internautes ont le souffle coupé ! LDpeople vous invite à vous préparer pour un magnifique choc esthétique ! Toute en rondeur et en volupté, la compagne de Matt Pokora suscite de vives réactions sur la Toile. Elle faisait trembler Instagram d’abord le 3 février dernier. Mais elle vient de renouveler l’expérience et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christina Milian (@christinamilian)

Une situation qui n’empêche pas les photos en deux pièces, au contraire

Qui a dit qu’être enceinte c’était être obligée de se cacher sous des couches épaisses de vêtements confortables ? Pas de doutes, la compagne de Matt Pokora n’est pas de cette catégorie de future maman. Elle est plutôt de celles qui veulent se sentir belle en toutes circonstances. Les dessous Savage X Fenty de Rihanna sont mis en avant d’une très jolie manière. Pas étonnant que les internautes fassent de ces photos de véritables événements !

La grossesse va à merveille à la compagne de Matt Pokora, c’est le moins que l’on puisse dire. Et quelle façon originale de tenir ses abonnés informés de l’évolution de celle-ci. En effet, les publications Instagram des futures mamans ne ressemblent généralement pas à des publicités en dentelles. Christina Milian casse encore une fois les codes de la plateforme pour mettre en valeur le bien-être et le body positive. En effet, Matt Pokora est en couple avec une femme de caractère. Une jeune femme de 39 ans qui est bien décidée à briser les carcans oppressants sur l’image des femmes sur la Toile. LDpeople ne peut que l’encourager dans sa démarche ! Pour elle, la bonne humeur peut se trouver partout et elle encourage régulièrement ses abonnés à contempler les petits cadeaux de la vie.

La compagne de Matt Pokora est resplendissante

Sur ce modèle de philosophie de vie, le confinement n’a pas été perçu par Matt Pokora et sa petite famille comme un fardeau. Certes, de nombreux projets sont tombés à l’eau et le chanteur a mis du temps pour accepter l’idée que sa tournée ait été annulée. Mais rapidement, grâce à l’attitude toujours optimiste de sa compagne, le confinement est devenu une chance de passer plus de temps en famille. Et cela s’applique pour tous les coups durs de la vie. Rien n’est une fatalité et la compagne de Matt Pokora a un don pour voir le verre à moitié plein, plutôt qu’à moitié vide, en toutes circonstances.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christina Milian (@christinamilian)

Les photos de la future maman n’ont pas fini de faire trembler Instagram. En effet, elle pourrait renouveler l’expérience d’un moment à l’autre avec de nouveaux clichés sublimes. Et ce n’est pas Matt Pokora qui y trouvera à redire ! Les internautes espèrent aussi qu’ils auront droit à la fameuse vidéo surprise qui leur permettra de savoir si il s’agit d’une fille ou d’un garçon. Car Matt Pokora et sa compagne avait partagé la révélation sur les réseaux sociaux pendant qu’ils attendaient Isaiah. Les paris sont ouverts !