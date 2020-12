Matt Pokora se laisse épater par la photo dénudée d’une influenceuse et kiff totalement

Matt Pokora a peut-être manqué de prudence en se promenant sur Instagram. En effet, la chanteur s’est laissé aller à liker une photo osée d’une jeune influenceuse française. Et personne n’ignore qu’il est en couple avec Christina Milian, mère de son fils chéri Isaiah. Qu’est-il donc passé par la tête de Matt Pokora ? Il n’a pas échappé aux rédacteurs de LDPeople que le chanteur a été conquis par une image très suggestive. Une action qui ne risque pas de plaire à sa compagne ! Mais faisons le point ensemble avant de crier au loup.

Matt Pokora prend un risque inconsidéré sur les réseaux sociaux

Matt Pokora ne cache pas être fou d’amour pour sa chère et tendre. En couple avec la femme de ses rêves et très sérieux dans ses relations, il ne risque pas de faire d’écart de conduite. D’autant que le chanteur est récemment devenu papa du petit Isaiah. Jamais alors il ne pourrait se permettre de mettre en péril tout ce qu’il a construit. Christina Milian est la reine de son cœur et ce n’est pas un like sur Instagram qui va prouver le contraire. Néanmoins, son attitude n’a pas manqué d’interpeller les internautes. Les personnes qui sont abonnés au profil de Matt Pokora peuvent constater qu’il a lâché un j’aime sur la photo d’une autre femme.

Il s’agissait d’une photo de Mathilde Tantot, une célèbre influenceuse française qui cumule plus de 8 millions d’abonnés. Dans cette image, elle pose dans le plus simple appareil (ou presque) de dos. C’est donc évidemment son postérieur galbé et rebondi qui fait office de premier plan du cliché. Et les fans de Matt Pokora n’ont pas de doutes, ce n’est pas le décor du palais royal parisien qui aura retenu l’attention du chanteur ! Mais LDPeople aimerait laissé le bénéfice du doute à la star. Car il serait dommage de créer un problème entre Christina Milian et lui, bien qu’il en soit la cause. Nous ne voudrions pas jeter de l’huile sur le feu. D’autant que le chanteur est actuellement sous les feux de projecteurs, pour la dernière de son show ultime qui vient clôturer sa tournée Pyramide Tour, interrompue par la crise sanitaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora)

Les internautes veillent aux éventuels écarts de conduite des couples qu’ils apprécient

Toujours est-il qu’à présent Matt Pokora est prévenu que ses fans le tiennent à l’œil. Heureux de le voir épanouie dans sa vie de famille, ils n’aimeraient pas le voir se séparer de la femme de sa vie pour des broutilles. Christina Milian n’a pas réagi à ce “dérapage” de son amoureux. Mais aussi gentille et compréhensive soit-elle, elle pourrait ne pas apprécier savoir que Matt Pokora reluque des jeunes filles dévêtues sur Instagram. Pourvu que le chanteur soir plus prudent à l’avenir. Car LDPeople continuera à partager avec ses lecteurs ce qui choque les internautes. Et cela même si cela fait parfois enfler des polémiques pour peu de choses.