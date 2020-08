Matt Pokora s’en prend à l’état: son violent coup de gueule, va t-il vous plaire !

À cause du coronavirus, Matt Pokora avait dû renoncer à plusieurs de ses concerts. Depuis, il attendait patiemment les nouvelles consignes du gouvernement. Elles viennent de tomber et le chanteur français n’est pas franchement content.

De nouvelles mesures prises pour les concerts

La ministre de la culture a donc annoncé que les « rassemblements de plus de 5 000 personnes pourront reprendre au 1er septembre 2020« , tout comme les foires et salons. Concernant les salles de concert, théâtre ou encore cinéma : « la distanciation d’un siège entre deux personnes ou groupes de personnes venant ou ayant réservé ensemble demeure« . Le port du masque est quant à lui « obligatoire pour entrer et déambuler dans les espaces intérieurs, et reste recommandé lorsque le spectateur est assis à sa place« .

Ce décret assez restrictif il faut le dire, a pour effet de mettre Matt Pokora en grande colère. En effet, le chanteur a ainsi partagé sur sa story Instagram le fameux nouveau décret en commentant : « La bonne blague ». Une façon de dire qu’il était contre les mesures prises par le gouvernement. En mentionnant directement le gouvernement, le ministère de la Culture et Emmanuel Macron, le récent papa a écrit son opinion, à chaud et ça détonne !

Matt Pokora en colère contre le gouvernement

Pour Matt Pokora, le gouvernement devrait soit annoncer « concerts possibles avec port du masque obligatoire jusqu’à tant de personnes », soit les interdire totalement. En effet, le chanteur estime que sa profession est la dernière roue du carrosse, et que rien était précis : « Ok on a bien compris qu’on était la dernière roue du carrosse… Mais un peu de considération pour toutes celles et ceux à qui vous aimez être associés quand tout va bien » commence-t-il par dire avant d’être un peu plus invectivant : « Votre règle du siège d’écart est impossible à mettre en place quand les billets sont tous vendus depuis des mois !« .

Matt Pokora poursuit son coup de gueule et souhaite des réponses concrètes : « On fait comment pour savoir qui a acheté telle ou telle place, qui est en groupe et qui ne l’est pas ?! On va rechercher les gens dans la nature ?! C’est n’importe quoi… Interdisez les rassemblements dans ce cas-là et arrêtez de nous laisser dans le flou et de faire des nouvelles annonces qui ne nous aident absolument pas… Merci« . Au moins les choses sont claires, reste à savoir maintenant ce que la ministre de la culture prendre comme décision dans les prochains jours ou les prochaines semaines.