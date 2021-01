Matt Pokora: son fils Isaiah “Maestro” déjà dans la musique… Il est super fier!

Grandissant dans une famille heureuse, Isaiah semble plus épanoui que jamais. Cette vidéo publiée par Matt Pokora le dévoile d’ailleurs dans un moment tout à fait inédit.

Venu au monde au début de l’année 2020, Isaiah est le premier enfant de Matt Pokora etde Chritina Milian. Avec lui, le couple a créé une belle petite famille recomposée puisque l’actrice américaine a également une petite fille d’une ancienne union. Malgré cette petite particularité, la famille semble très heureuse. Et Isaiah grandit dans les meilleures conditions possibles. On sait d’ailleurs que le jeune homme aurait fait de grands progrès depuis sa naissance. Une croissance que Matt Pokora n’hésite pas à partager avec ses fans.

Et son nouvel exploit a particulièrement enthousiasmé le chanteur français ! Il faut dire que c’est une fierté que de voir son fils grandir de cette manière. La séquence vidéo qu’i la partagé a également suscité de grandes réactions de la part de sa communauté sur Instagram. L’équipe de LD People vous dévoile les détails et cette nouvelle avancée pour Isaiah !

La famille s’agrandit !

Les rumeurs couraient depuis un certain temps mais on n’y croyait pas ! Et pourtant, il semblerait bien que la petite famille de Matt Pokora soit de nouveau sur le point de s’agrandir. Christina Milian a dévoilé son baby-bump à seulement quelques jours de Noël. Et le couple semble très heureux de cette nouvelle venue. Le petit frère ou la petite sœur d’Isaiah sera d’ailleurs dans leurs vies dans quelques mois seulement puisque la grossesse de l’actrice est déjà bien avancée.

Et si la future maman passe beaucoup de temps à se ressourcer, Matt Pokora a une toute autre approche de cette nouvelle grossesse ! Ce dernier passe d’ailleurs beaucoup de temps avec son fils pour qu’il ne se sente pas délaissé. Rappelons que le petit garçon est à seulement quelques mois de fêter son premier anniversaire. Et la démarche de son père ne peut que lui plaire ! Tous deux sont tellement complices que les fans connaissent désormais chaque nouvel exploit du petit garçon.

Le fils de Matt Pokora a bien grandit !

Matt Pokora est un papa très fier. S’il annonçait il y a quelques jours que son fils savait désormais marcher, il vient de dévoiler un nouvel exploit de ce dernier. Une photo dans sa story qui a beaucoup plu aux internautes. Il faut dire que ce dernier est adorable face au piano de son papa. Assis correctement, les doigts sur les touches de l’instrument, il fait effectivement penser à un « Maestro ». C’est d’ailleurs de cette manière que Matt Pokora le décrit.

Mais ce n’est pas le seul domaine qui semble intéresser le petit garçon. Ce dernier avait également été très enthousiasme à l’idée de faire du sport. Et comme l’avait indiqué le chanteur lors d’un passage dans TPMP, « L’école du sport, je pense que ça va être important pour lui ». Mais en attendant qu’Isaiah trouve la voie qui lui semble la plus adaptée, son papa pourra toujours lui faire découvrir de nouvelles choses !