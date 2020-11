Matt Pokora très inquiet pour son fils Isaiah, il fond en larme juste d’en parler!

Parrain de l’édition 2020 du Téléthon, le chanteur Matt Pokora a expliqué en quoi cette responsabilité l’avait vraiment touché. Il s’est confié lors d’un entretien paru dans le magazine Télé Star. Père d’un garçon nommé Isaiah, le chanteur s’est senti très concerné par cette tâche qu’il exercera pour l’association.

Pokora a donc accordé un entretien au magazine Télé Star. Il a eu l’occasion de parler de son rôle de parrain de cette nouvelle édition du Téléthon. Un rôle qu’il compte prendre très à cœur. Père d’un enfant qui s’appelle Isaiah, né en janvier de cette année, le chanteur sait quel peut être la douleur qu’éprouve des parents qui ont un enfant frappé par une maladie orpheline.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora)

Matt Pokora : Le chanteur au bord des larmes

« Être parrain alors que je suis devenu père a encore plus de sens… Imaginez une maladie rare dont on n’a pas de traitements. Quand je vois ces enfants, j’imagine le mien… Rien que d’en parler », l’artiste a évoqué le sujet en ayant « les larmes aux yeux », comme l’ont indiqué les journalistes qui ont réalisé cette interview. Un moment qui a dû être très émouvant. Pour ce parrainage, le chanteur a eu l’occasion de voir différents enfants touchés par des maladies génétiques très rares. Un moment qui a été très émouvant pour l’artiste. Celui-ci a d’ailleurs dit : « Tous ces témoignages m’ont beaucoup secoué. C’est une leçon de vie et d’humilité. J’étais déjà particulièrement fier d’être le parrain de ce Téléthon, je le suis encore plus. Les malades et les scientifiques du Généthon sont de véritables héros. »

M.Pokora veut apporter de la joie

Particulièrement heureux de pouvoir donner de la joie à ces enfants malades, il a précisé : «Tant que mon métier me permettra d’égayer, ne serait-ce que quelques minutes, la vie d’un petit garçon ou d’une petite fille dans cette situation, il aura un sens». Une déclaration très touchante de la part du chanteur au grand cœur.

Particulièrement motivé à l’idée de recueillir le plus de dons pour la recherche scientifique, l’artiste a indiqué que l’épidémie de covid-19 a entraîné l’annulation de différentes animations habituellement organisées par le Téléthon, engendrant vraisemblablement une baisse des rentrées d’argent. « Durant l’épidémie de Covid, les maladies rares n’ont pas pris de congés. Je vais tout faire pour que les dons dépassent les records. Un don n’est jamais vain. Mettons-nous tous à la place de ces parents, de ces enfants qui, sans thérapie génique, verraient leurs enfants ne pas passer l’âge de deux ans…“, a expliqué le chanteur. Le Téléthon, cette année est organisé le 4 et 5 décembre 2020. De nombreuses animations sont prévues partout en France. L’occasion de participer à un bel élan de solidarité pour une belle cause.

A cette occasion, France Télévision va déployer de gros moyens pour retransmettre en direct de nombreuses opérations. Des chanteurs et des personnalités devraient participer à cet événement que les Français apprécient beaucoup.

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable de Ldpeople.com