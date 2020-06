Matthieu Delormeau: Après la déprime, il reprend goût à la vie, il s’exprime enfin

Pendant le confinement, Matthieu Delormeau était un peu déprimé. C’était le cas de beaucoup de Français. Le chroniqueur de l’émission TPMP reprend goût à la vie et profite d’une liberté retrouvée.

Matthieu Delormeau a fait son retour dans la capitale. Il a posté une photo de son premier déjeuner en terrasse, le 2 juin dernier. Il était accompagné d’une personne plutôt mystérieuse. Mardi dernier, les bars et les restaurants ont pu rouvrir leurs portes. Depuis le milieu du mois de mars, leur activité était totalement à l’arrêt suite à l’épidémie de Covid-19 et aux mesures de confinement qui ont été décrétées par le gouvernement.

Premier repas en terrasse en bonne compagnie

Matthieu Delormeau a été très prudent durant ce confinement. Le chroniqueur de Cyril Hanouna n’a pas boudé son plaisir de revenir à Paris et de reprendre une activité normale. Dans une story diffusée sur son compte Instagram, il a diffusé une photo de deux assiettes au restaurant appelée « les vieux garçons », une table située dans le VIIe arrondissement de Paris. Il a glissé un commentaire mystérieux : « Première terrasse, mais avec qui ? ». On ne connaîtra finalement pas cet invité mystère. Les fans sont restés sur leur faim. Ce retour à une vie normale est une excellente nouvelle pour le chroniqueur qui a passé un confinement assez pénible. Dès le début de cette période, la star de C8 s’est beaucoup interrogée sur le sens de la vie. L’occasion d’une introspection.

Voir cette publication sur Instagram En Espagne 🇪🇸 Une publication partagée par Matthieu Delormeau (@mdelormeau) le 29 Sept. 2019 à 5 :04 PDT

Une introspection pendant le confinement

Cette réflexion l’a amené à se dire qu’il était dommage d’être célibataire, sans aucun enfant et éloigné de sa famille. Il avait continué à partager ses réflexions avec sa grosse communauté de fans qui le suit assidument sur son compte Instagram. Le jeune homme est l’un des influenceurs les plus en vue en France. Il avait même publiquement dit : « qu’est-ce que j’ai raté ? parce que finalement j’ai travaillé pour avoir de l’argent, une belle voiture, mais tout à coup quand il faut aller à l’essentiel et tu es seul ». Bref, ça n’allait pas très fort.

En mauvais termes avec son père

Depuis plusieurs années, Matthieu Delormeau est en froid avec son père. Il souhaitait reprendre contact avec lui avant que cela soit impossible. « On devrait tous se réunir entre nous » avait-il indiqué en mars dernier, enchaînant ensuite : « pour moi comme pour tout le monde ce confinement on en sortira différent, j’en suis sûr ».

Voir cette publication sur Instagram Bonjour 😃 #sainttropez #moi #retourunjouraparis Une publication partagée par Matthieu Delormeau (@mdelormeau) le 16 Sept. 2019 à 1 :40 PDT



Matthieu Delormeau, a une carrière déjà très riche et a multiplié les expériences à la télévision. Il a récemment indiqué qu’il se verrait bien se reconvertir dans la police. Il aimerait devenir commissaire. « J’y songe très vraiment, ce n’est pas un canular » avait-il indiqué au mois d’avril. Et de préciser : « Commissaire Delormeau, moi j’ai toujours rêvé d’être dans la police puis je ne l’ai pas fait au début, mais j’ai quand même fait du droit, tout ça, donc je me renseigne ».