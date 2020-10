Matthieu Delormeau au plus mal: Super triste, brise le silence et s’exprime : «je n’ai pas de famille»

Malgré le succès qu’il connaît depuis plusieurs années, Matthieu Delormeau s’est récemment livré sur la tristesse qu’il ressent. Le chroniqueur de C8 avoue parfois se sentir très seul. Âgé aujourd’hui de 46 ans, il reconnaît ne pas avoir trouvé l’amour, mais également de ne pas avoir réellement de proches sur qui compter.

Matthieu Delormeau a eu visiblement cette prise de conscience, durant la période du confinement. Il est vrai que ces longues semaines ont été l’occasion pour beaucoup, de se poser un grand nombre de questions sur son existence. L’isolement a fait jaillir chez un grand nombre de personnes, un sentiment de solitude et une grande déprime. C’était en tout cas l’occasion pour Matthieu Delormeau de faire preuve d’introspection. Il a également tiré un bilan sur sa vie. Il a donc consenti à livrer quelques-unes de ses constatations. Il regrette, tout d’abord, d’avoir connu autant d’échecs sentimentaux et ne pas avoir réussi à former un couple durable. Il affirme également ne pas avoir véritablement de famille. “ Si j’arrive pas à contruire, c’est parce que je n’ai pas été assez généreux dans ma vie (…) La générosité, ce n’est pas de l’argent, c’est de penser aux autres “ avait-il déclaré lors d’une récente interview.

Ce que Matthieu Delormeau retire aussi de son introspection est que le bonheur ne se résume pas à la réussite professionnelle. C’est à ce moment précis, durant le confinement, qu’il avait choisi de faire un virage à 180 degrés : “ Et quand tout d’un coup, tout s’arrête, bah, tu prends conscience de ce qui reste : Et ce qui reste ? C’est qu’il n’y a rien “. C’était donc le bilan que Matthieu Delormeaul tirait de sa réflexion. Alors qu’il était effectivement confortablement installé derrière le pupitre de chroniqueur de Touche pas à mon poste, Matthieu Delormeau a souhaité quitter l’émission. Le jeune homme avait donc décidé de prendre un risque au vu du salaire qu’il percevait sur C8. Mais l’envie de souffler était plus forte. Il avait donc annoncé son choix à Cyril Hanouna en lui spécifiant qu’il avait aujourd’hui de nouveaux projets. Le présentateur emblématique de C8 avait accepté sa décision. Mais il lui a également promis que la porte serait toujours ouverte.

C’est donc un véritable challenge que Matthieu Delormeau a décidé de tenter. Puisqu’il n’avait pas une idée précise de ce qu’il voulait faire ! Même s’il sait qu’il a une porte de sortie avec son ami Cyril Hanouna, c’est aujourd’hui une nouvelle vie qui l’attend. “ J’ai envie de vivre de nouvelles aventures, à la télévision, à la radio, sur scène ou sur un plateau de cinéma. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je ne cherche pas un travail, je cherche un projet où je peux apprendre des choses que je ne sais pas faire ” avait déjà expliqué l’animateur dans les colonnes du Parisien il y a bientôt un an.

Mais Matthieu Delormeau reste très heureux de la chance qu’il lui a été donné de travailler durant près de 5 ans aux côtés de Cyril Hanouna. Et malgré les polémiques qu’il a pu lui-même déclencher, il quitte TPMP, avec une grande fierté. Certains des autres chroniqueurs lui avaient d’ailleurs témoigner leur amitié. Ils souhaitaient bonne chance dans sa nouvelle vie. Éric Naulleau lui avait d’ailleurs envoyé un joli message sur Twitter “ dans @TPMP, j’ai appris à connaître @Mdelormeau derrière l’image caricaturale que j’en avais. Beaucoup d’intelligence, beaucoup de talent, je lui souhaite plein succès pour la suite de sa carrière ” avait écrit l’ancien sniper de On n’est pas couché chez Laurent Ruquier.

Matthieu Delormeau

C’est donc sans Matthieu Delormeau, que la nouvelle saison de TPMP a commencé en septembre dernier. Cyril Hanouna avait également décidé de changer quelques autres chroniqueurs sur le plateau cette année. Les fans de Baba ont vu l’apparition de nouveaux visages. Comme celui de Patrice Laffont, Thomas Villechaize ou encore Jean-Pascal Lacoste. Ce dernier a d’ailleurs déjà créé la polémique il y a quelques jours avec des propos jugés choquants sur l’affaire DSK.

Le présentateur vedette de C8 avait donc décidé de donner un coup de sang neuf à son émission fétiche. Mais même s’il a eu parfois des détracteurs, la plupart des téléspectateurs étaient tristes de voir Matthieu Delormeau quitter Touche pas à mon poste. Il est vrai que la surprise avait été grande tant Matthieu Delormeau était devenu un visage incontournable de l’émission. Critiqué ou adoré, en tout cas, il ne laissait personne insensible.

Sans faire de lien de cause à effet, il faut bien avouer que Touche pas à mon poste, a visiblement du mal à démarrer cette année. Les téléspectateurs ne semblent pas réellement être au rendez-vous de cette nouvelle saison. Et même si Cyril Hanouna fait tout son possible pour animer le plateau avec une énergie débordante, les chiffres parlent d’eux-mêmes. En effet, en 2016-2017, plus de 1 300 000 téléspectateurs étaient présents chaque jour. Les dernières tendances se situaient plutôt autour des 600 000 fans en moyenne à la rentrée. C’est-à-dire une perte de plus de 50 % des personnes qui suivent quotidiennement l’émission phare de Cyril Hanouna.

Malgré des invités renommés, un format repensé et des nouveaux chroniqueurs, la formule ne semblait pas être efficace. Peut-être afin de remédier à ce problème, TPMP a d’ailleurs changé d’horaire. C8 a donc décidé de commencer la soirée avec Balance ton post, puis À prendre ou à laisser, et enfin le prime time de Touche pas à mon poste. Car le concept de C8 était d’ailleurs régulièrement battu par Quotidien, présenté par Yann Barthès chaque jour sur TMC. Et pour Balance ton post, ce serait pire. Car selon les derniers sondages, seuls 200 000 téléspectateurs étaient présents chaque jour. Ce changement d’horaire aura peut-être déjà eu des conséquences puisque le vendredi 2 octobre les chiffres étaient remontés à plus de 1 million de téléspectateurs. Le choix de replacer TPMP dans une casse premium à 19 h 40 a donc peut-être déjà eu des conséquences positives.

Mais tout n’est pas encore gagné. Et Cyril Hanouna pourrait encore prendre des décisions dans les semaines à venir. Il doit certainement déjà penser comment donner un nouveau coup de fouet à son programme. Pourquoi dès lors, ne pas imaginer un retour de Matthieu Delormeau seulement quelques semaines après son départ. Car comme l’a rappelé Cyril Hanouna lors du passage de Gérard Depardieu il y a quelques jours, le jeune homme sera toujours le bienvenu.

Même si évidemment, il ne s’agit pas de la seule solution, la réussite dépend parfois de plusieurs détails. Alors pour mettre toutes les chances de son côté, l’animateur de C8 pourrait revenir à ce qui a fait son succès aux grandes heures de Touche pas à mon poste. Les fans de Mathieu Delormeau rêvent en tout cas d’un retour de leur chouchou à la ” maison “. Car TPMP est un peu la famille que le chroniqueur dit ne pas avoir. Durant 5 ans, les plateaux de C8 étaient un peu son chez lui.