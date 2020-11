Matthieu Delormeau harcelé par les fans d’Aya Nakamura : l’incroyable stratégie de défense de la chanteuse !

Critiquée par Matthieu Delormeau sans relâche depuis plus d’un an, Aya Nakamura est heureusement défendue par ses fans. Ces derniers ont en effet riposté d’une façon très touchante. La réaction de la chanteuse est quant à elle des plus surprenantes !

Sous les projecteurs de Touche pas à mon poste, Matthieu Delormeau a toujours la langue bien pendue. Et quand le sujet tourne autour d’Aya Nakamura, le chroniqueur n’hésite pas à faire savoir qu’il n’apprécie pas la musique de la chanteuse, et encore moins son caractère.

“Maintenant madame, elle attend que Nikos l’appelle […] moi elle m’a traité de petit c*n sur internet et elle s’est pas excusée.”, avait-il lancé lorsqu’on l’interrogeait sur la célébrité de la chanteuse. Et de poursuivre : “Pour qui elle se prend ? Ça c’est des Madonna de banlieue”.

Malgré son succès indiscutable et ses records de ventes de disques, Matthieu Delormeau ne supporte pas le comportement de l’interprète de Jolie Nana. Mais Aya Nakamura n’apprécie pas non plus la façon dont Matthieu Delormeau parle d’elle.

“Madonna qui s’ambiance sur la ‘Madonna de banlieue'”

Récemment, elle lui a méchamment cloué le bec en partageant une vidéo publiée par Madonna en personne. “Madonna qui s’ambiance sur la ‘Madonna de banlieue'” légendait-elle en effet non sans ironie. Dans la vidéo, on découvrait en effet les danseurs de Madonna se trémousser en coulisses sur le morceau d’Aya Nakamura !

Matthieu Delormeau ne s’est pas montré impressionné pour autant. Pendant des mois, il n’a eu de cesse de la critiquer. “Elle a beaucoup de talent, ce qui est dommage c’est qu’elle a une très mauvaise réputation […] c’est dommage quand on a autant de talent d’avoir autant le melon” a-t-il par exemple lâché sur le plateau de TPMP en novembre 2019.

Le problème, c’est qu’il semble vraiment avoir une dent contre la chanteuse. Car le mois suivant, l’ancien animateur de la chaîne NRJ 12 récidivait avec la même animosité : “Je pense que le vernis craque, qu’on a vu la vraie personnalité de la jeune fille. […] tout tourne autour d’elle. Je ne paraphraserai que Michel Drucker qui avait dit un jour que ce qui fait une carrière c’est la générosité, bon bah voilà… Je lui souhaite d’en avoir un jour”. Aya Nakamura avait cette fois-ci préféré garder le silence.

La bave du crapeau n’atteint pas la blanche colombe !

Cependant, ses fans ont eu marre avant elle. Et la jeune femme l’a fait savoir ! Ce lundi 23 novembre 2020, l’artiste née à Bamako a en effet publié sur Instagram plusieurs messages privés envoyés par ses fans. “Tous les jours, j’envoie tes records à Matthieu Delormeau, la reine de la France !”, lui dit l’un d’eux. Mais Aya Nakamura n’y prête même pas attention. “Faut laisser ça”, a-t-elle répondu, avec plusieurs émojis qui rigolent.

À 25 ans, Aya Nakamura bat tous les records de vente et d’écoutes sur les plateformes de streaming légales. Elle vient de sortir son 3e album et se hisse déjà parmi les femmes les plus influentes au monde. Alors, elle n’a que faire d’un animateur qui ne l’aime pas…

