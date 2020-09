Matthieu Delormeau: les fans en larmes suite à cette terrible nouvelle: découvrez pourquoi !

Matthieu Delormeau était bien plus qu’un chroniqueur de Touche pas à mon poste. Il incarnait un pilier de l’émission de Cyril Hanouna. Seulement voilà, comme le dit le principal intéressé : “Tout a une fin et il faut bien savoir aller de l’avant. ». Matthieu Delormeau fait ses adieux à C8. Nous vous racontons les raisons de son choix.

Transfuge d’NRJ12, Matthieu Delormeau avait intégré le programme TPMP dans sa saison 7, en 2015. Après 5 ans de bons et loyaux services, il décide de jeter l’éponge. Est-ce parce que Cyril Hanouna l’a fait trop souffrir ? Le « baba » en avait fait son souffre-douleur.

De nombreux Français ont été horrifié d’apprendre que l’animateur avait osé insérer des nouilles dans son slip ou encore de lui demander d’endosser un meurtre dans une caméra cachée. Il se confie aux journalistes du Parisien et dit n’avoir aucun regret : « « TPMP », c’est trois heures de show en direct. Si tu n’en sors pas lessivé, c’est que tu as fait une mauvaise émission. Tu te prends des tartes à la crème ou des nouilles dans le slip. J’ai fait ça pendant cinq ans, car cela m’a amusé. Parfois, je n’avais pas envie de faire la fête, mais je ne me suis jamais senti humilié. Mon seul regret, c’est que, à la télévision, il n’y a pas de place pour la nuance. Les débats sont souvent binaires. Tu es Gilets jaune ou un salaud de riche, tu es raciste ou anti-police. »

Il poursuit ses explications dans cette interview accordée au Parisien le 19 juin dernier : « C’est compliqué d’expliquer que tu es à la fois anti-raciste et que tu soutiens la police… Surtout qu’on n’a jamais plus de cinq minutes pour exposer son avis. Il faut des arguments chocs. J’ai pu tomber dans de la critique facile et des mots ont dépassé ma pensée. Avec du recul, j’ai été caricatural en critiquant Arthur, alors qu’au fond, c’est un sacré animateur. Idem pour Sophie Davant, à qui j’ai présenté mes excuses. » Si le chroniqueur a décidé de laisser sa place à quelqu’un d’autre, ce serait pour se lancer dans de nouvelles contrées.

Le jeune homme n’a pas su préciser ce à quoi il se destinait mais ce ne sont pas les idées qui manquent : « J’ai envie de vivre de nouvelles aventures, à la télévision, à la radio, sur scène ou sur un plateau de cinéma… Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je ne cherche pas un travail, je cherche un projet où je puisse apprendre des choses que je ne sais pas faire. » En tous cas, il semblerait que l’ex-chroniqueur reste en très bons termes avec Cyril Hanouna qui lui aurait même lancé : « Sache que ta chambre est toujours là. »

