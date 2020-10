Matthieu Delormeau nous dévoile son nouveau et magnifique projet qu’il va mettre en œuvre, on adore !

Matthieu Delormeau a beau ne plus faire partie de l’équipe des chroniqueurs de TPMP, il reste dans le cœur des fans du show. En effet, sur les réseaux sociaux, ce sont 392 000 personnes qui le suivent. Et parmi elles, un bon nombre ont découvert le jeune homme dans l’émission de Cyril Hanouna sur C8. Depuis qu’il n’est plus sur C8, Matthieu Delormeau n’a pas fait une croix sur la télévision, bien au contraire. Il serait passé de l’autre côté de la caméra, du côté de la production. Et ses publications sur Instagram nous permettent de savoir quels sont ses projets en cours. Voici donc plus d’informations sur les récentes activités du beau blond.

Matthieu Delormeau quitte C8 mais ne part pas très loin

Matthieu Delormeau annonçait cet été qu’il ne serait pas présent sur TPMP à la rentrée. Qu’il était temps pour lui de vaquer à d’autres occupations. De son besoin de nouveaux challenges dans sa carrière, certains ont interprété qu’il aurait eu une dispute avec Cyril Hanouna. Mais rapidement, les rumeurs ont été mises au clair par le beau blond. En effet, Cyril Hanouna et lui s’entendent toujours à merveille. Ce n’était donc pas sa place dans TPMP qui posait problème, au contraire, l’animateur l’aurait même bien gardé encore longtemps près de lui. De plus, il lui aurait aussi dit que la porte resterait ouverte si jamais il voulait revenir sur sa décision. Mais Matthieu Delormeau ne fait pas machine arrière et va de l’avant. Des projets s’enchaînent pour le joli blond aux yeux verts et voici des preuves.

Sur son compte Instagram, Matthieu Delormeau partage son actualité très régulièrement. De quoi donner un aperçu à ses fans de ses projets en cours. Et il semble complètement engagé dans son travail dans la maison de production chez Mad Prods. En effet, une de ses dernières stories à fait jaser sur la Toile. Il a partager une image des écrans de régie pendant le tournage d’Enquêtes Paranormales. Une émission diffusée sur C8 depuis 2019 et présentée par Valérie Bénaïm. Si les fans ont jasé c’est parce que la présentatrice est également une chroniqueuse de la bande de Cyril Hanouna sur TPMP. Donc, plusieurs des fans de Matthieu Delormeau l’imaginent déjà faire son retour sur C8. Mais le beau blond risque de rester derrières les écrans de régie plutôt que de revenir devant les caméras.

Les fans de l’ancien chroniqueur de TPMP se demandent si ils le reverront à l’antenne

Matthieu Delormeau intrigue en effet ces fans avec cette story sur son compte Instagram. Mais faut-il vraiment croire qu’il soit de retour en plateau pour autre chose que pour la production ? Rien n’est moins sûr en effet. Car, toujours sur Instagram, Matthieu Delormeau semble concentré sur ses nouvelles activités. Toutes ses publications laissent entendre qu’il s’épanouit dans son nouveau rôle et que sa carrière dans la production démarre très fort. Par exemple, il remerciait le public de son engouement pour une émission qu’il a participé à programmer.

Une nouvelle vie pour Matthieu Delormeau, en quête de challenges stimulants

Les sondages et les audiences sont difficiles à prévoir. Mais avec son expérience auprès de Cyril Hanouna, son travail assidu et son contact avec ses fans, Matthieu Delormeau semble avoir développé un flair infaillible pour ce que le public attend sur les écrans. En revanche, il ne se cantonne plus à une seule chaîne de télévision. Car il peut passer sur C8 pour Enquêtes Paranormales mais également sur TFX pour une émission à propos du devenir des anciennes stars de télé-réalité et également sur RMC pour dévoiler un reportage à propos du couple mythique que forme Meghan Markle et le prince Harry et leurs rapports conflictuels avec la couronne d’Angleterre.

Matthieu Delormeau semble avoir trouvé une voie dans laquelle il relève de nouveaux défis. Et c’est en effet ce qu’il cherchait en quittant la bande de chroniqueurs de Cyril Hanouna. Ses fans le suivent donc dans ses aventures à travers les réseaux sociaux. Mais si certains sont heureux de le voir voler vers de nouveaux horizons, d’autres sont encore en grand nombre à espérer son retour sur le plateau de C8. Car selon eux, TPMP n’a plus la même saveur sans lui. Ils l’inondent alors de commentaires sous chacune de ses publications pour le lui dire. Et ils se confrontent ensuite à des fans de Matthieu Delormeau qui pensent tout le contraire. Effectivement, les clashs entre les fans du beau blond ne sont pas rares. Ils s’accordent en revanche tous sur un point qui est de s’assurer du bonheur de leur chouchou.

Les fans du beau blond auront toujours de ses nouvelles sur les réseaux sociaux

Matthieu Delormeau n’a donc pas fini de faire parler de lui sur la Toile. Car avec son compte Instagram, il partage des tranches de sa vie qui permettent à ses fans de se faire une idée de son quotidien. L’essentiel étant qu’il s’épanouisse dans ses nouveaux projets, sans jamais oublier d’où il vient. Et pour le moment, cela semble très bien marcher pour l’ancien chroniqueur de TPMP. Il change de cap de carrière mais se satisfait de mettre son expérience acquise au service de son nouveau métier. Son quotidien change mais ses compétences évoluent. Matthieu Delormeau avait en effet exprimé le désir de tenter de nouvelles choses.

Sans savoir très bien où il allait atterrir, il avait la sensation qu’il était temps de sortir de sa zone de confort. Cependant, il semblerait qu’il en ait retrouvé une nouvelle. Jusqu’à quand Matthieu Delormeau va-t-il donc se contenter de se laisser porter ? De nouveaux challenges vont-ils de nouveaux l’appeler à changer de vie ?