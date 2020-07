Matthieu Delormeau quitte TPMP, les vraies raisons de son départ !

Matthieu Delormeau: L’ex-chroniqueur de TPMP a envie de démarrer une carrière dans le cinéma et il y travaille intensément pour pouvoir trouver un rôle.

Le Parisien a remporté ces propos de Matthieu Delormeau récemment « J’ai envie de vivre de nouvelles aventures, à la télévision, à la radio, sur scène ou sur un plateau de cinéma… Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je ne cherche pas un travail, je cherche un projet où je puisse apprendre des choses que je ne sais pas faire », s’est-il exprimé.

Après avoir été présentateur durant des années sur Le Mag sur NRJ12 et avoir travaillé durant cinq saisons aux côtés de Cyril Hanouna et de sa bande de chroniqueurs sur TPMP, entre vous rires et émotions fortes, l’animateur de 46 ans a besoin de partir de peur de peut-être passer à côté de quelque chose de nouveau et possiblement plus incroyable !

Voir cette publication sur Instagram Bonjour 😃 #sainttropez #moi #retourunjouraparis Une publication partagée par Matthieu Delormeau (@mdelormeau) le 16 Sept. 2019 à 1 :40 PDT

Le chroniqueur semble avoir besoin de changements et de couper un peu avec Savoie ordinaire tout comme l’a exprimé un membre de la production : il vaut mieux partir au risque « De ne plus être qu’une caricature, c’est le risque avec cette grosse machine comme TPMP où il faut détonner, se faire remarquer, crier plus fort ».

Quant à son envie de monter sur les planches, un metteur en scène ajoute que « Ce n’est pas chose aisée pour un chroniqueur télé de mettre les pieds dans le cinéma ou le théâtre. Ils sont très très mal vus par le reste de la profession, notamment par les acteurs ».

Matthieu Delormeau s’est pour le moment, plutôt fait rejeter. Mais étant très ambitieux il ne baissera certainement pas les bras.

Le bel animateur blond de 46 ans n’est pas du tout en conflit avec Cyril Hanouna, comme ont pu le croire certains. « Il m’a fait des propositions pour que je reste mais il a compris ma démarche. Il m’a dit un truc qui m’a touché : « Sache que ta chambre est toujours là », a expliqué le chroniqueur. Côté finances, il perd plusieurs milliers d’euros par mois pour ses apparitions en plateau aux côtés de ses copains Jean-Michel Maire et Valérie Benaïm. Mais il a tout de même un confort de vie avec les revenus générés par sa boite de production et les placements produits sur les réseaux sociaux.

Récemment le chroniqueur racontait en plateau et en pleurs le harcèlement dont il pouvait être l’objet à cause de son homosexualité, dans la rue ou lorsqu’il avait pris un taxi une fois où on lui avait demandé de sortir de la voiture.