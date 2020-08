Matthieu Delormeau s’affiche avec un super beau garçon avec lequel il s’éclate en vacances, c’est chaud?

Matthieu Delormeau est une véritable star de la télévision. Chroniqueur pour Touche pas à Mon Poste chez Cyril Hanouna, ses fans regrettent déjà son absence de la rentrée prochaine. En effet, il ne fera plus partie de l’aventure de C8 et vogue vers de nouveaux projets. Mais avant de mettre le cap sur la suite, Matthieu Delormeau prend le temps de partir en vacances, se ressourcer. Et sur les réseaux sociaux, ses fans ont le plaisir d’apprendre que le jeune homme ne part pas auto seul. Matthieu Delormeau part en vacances en excellente compagnie et nous avons des photos, dans cet article, qui vont vous le prouver.

Matthieu Delormeau décolle pour une destination fantastique

Le jeune, le beau et le talentueux Matthieu Delormeau est un des chroniqueurs les plus appréciés des émissions de Cyril Hanouna. En effet, nombreux des téléspectateurs de Touche Pas à Mon Poste se demandent si ils pourront continuer à apprécier ce moment de divertissement télévisé sans la présence de Matthieu Delormeau. Mais son choix est fait et il en reviendra pas en arrière. Car la suite de ses projets de vie et de carrière semblent plus excitants. Et il pourra de toute façon compter sur ses fans pour le suivre et l’encourager. Malgré les vacances et son départ de C8, Matthieu Delormeau reste en contact étroit avec ses fans sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram ☀️Do not disturb ❤️ @thesourcemarrakech avec @marrakechspirit Une publication partagée par Matthieu Delormeau (@mdelormeau) le 26 Oct. 2019 à 5 :19 PDT

C’est ainsi qu’ils sont nombreux à découvrir que l’ancien chroniqueur part en vacances avec un très beau jeune homme. En effet, les stories que Matthieu Delormeau partage sur Instagram ne laissent pas de place aux doutes. Matthieu Delormeau part en vacances avec un dénommé Julien, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Leo Pask. Un influenceur mode, voyage, sport et alimentation qui a un physique absolument parfait. Matthieu Delormeau et lui seraient-ils en couple ? Tout le laisse croire. Mais aucun des deux hommes ne prendra le temps de faire de déclarations officielles à ce sujet. Ils partent en vacances pour profiter et semblent décider à ne pas se prendre la tête.

Enfin des vacances pour l’ancien chroniqueur

Matthieu Delormeau reste égal à lui-même, sans filtres et sans faux semblants, il préfère profiter de la vie et ne se pose pas de questions pour le reste. Ses fans lui donnent raison car c’est bien pour se détendre qu’existent les vacances. Et celles de Matthieu Delormeau commencent alors le 2 août dernier.

Et ses fans sont maintenant sûrs et certains que c’est pour cette raison que l’ancien chroniqueur de touche Pas à Mon Poste se faisait tester pour le Covid-19. En effet, le 31 juillet dernier, Matthieu Delormeau annonçait sur ses réseaxiu sociaux que son test était revenu totalement clean. Pas de traces de virus pour lui. Matthieu Delormeau n’est pas malade mais en plus il ne semble avoir été porteur du virus à aucun moment. Ses fans étaient rassurés de cette nouvelle. Mais ils comprennent aujourd’hui l’urgence que l’ancien chroniqueur avait à se faire dépister.

Voir cette publication sur Instagram 🕞15:26_____ C’est quand l’été ? ☀️🌴 Une publication partagée par Julien 🐣 (@leopask) le 14 Juin 2020 à 6 :26 PDT

Des vacances sous le signe de la romance ?

Savoir que le test est revenu sain permet à Matthieu Delormeau de prendre l’avion direction les vacances avec son ami. D’après le magazine Public, Matthieu Delormeau et Julien sont ensemble dans un hôtel grec, à Mykonos. Une île réputée pour ses paysages à couper le souffle et ses folles soirées. Cependant, la pandémie aura certainement mis un frein aux soirées dans le monde entier. néanmoins, rien n’empêchera Matthieu Delormeau de profiter de son voyage.

Car le voyage de Matthieu Delormeau semble vraiment s’effectuer en excellente compagnie. Une effet, Leo Pask n’aura pas quitté Matthieu Delormeau depuis leur photo à l’aéroport. Et sur cette image de la story de l’ancien chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste, Leo Pask et lui partagent un merveilleux petit déjeuner ensemble. Cependant, difficile de savoir si le jeune homme qui accompagne Matthieu Delormeau est lui aussi en vacances. En effet, le métier de ce jeune homme lui confère une grande liberté dans ses déplacements et dans ses horaires. Il pourrait donc très bien se trouver sur place pour une raison professionnelle. En revanche Matthieu Delormeau semble bel et bien être là pour se ressourcer et se détendre. En témoigne une autre des photos de sa story Instagram. Une photo dans laquelle il est allongé au soleil, au bord de la piscine.

Les vacances de Matthieu Delormeau vont lui permettre de recharger ses batteries

Matthieu et son ami peuvent prendre le temps d’apprécier le moment présent. Ensemble, ils peuvent profiter de l’eau de la piscine, du soleil assommant et de siestes reposantes. C’est alors avec une joie non dissimulées que l’ancien chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste partage ses images avec ses fans sur les réseaux sociaux. Une effet, les fans de Matthieu savent bien que pour avoir de ses nouvelles, il ne faudra pas compter sur ses rares publications. Il faudra bien plutôt rester attentif à ses stories. En temps réel et disponibles pendant 24 heures au maximum, elles permettent aux abonnés de Matthieu Delormeau de rester à jour de son actualité. Actualité professionnelle ou personnelle, Matthieu ne cache rien à ceux qui le suivent et le soutiennent. Mais si il ne cache rien, cela ne veut pas dire pour autant qu’il explicite tout ce qu’il leur montre.

Matthieu manquera au public de Touche Pas à Mon Poste, c’est indéniable. Mais ses fans savent maintenant où le trouver et feront preuve de patience pour découvrir ses nouveaux projets. Encore un peu de patience sera nécessaire étant donné que Matthieu profite donc de vacances bien méritées.