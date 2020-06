Matthieu Delormeau « TPMP » dévoile les raisons de son départ de l’émission!

Matthieu Delormeau: Touche Pas à Mon Poste fait ses débuts sur France 4 en 2010. Deux ans plus tard, elle est l’émission phare de D8 qui devient C8 par la suite. Cyril Hanouna est entouré de plusieurs chroniqueurs pour débattre de l’actualité de la télévision et pour divertir le public de façon toujours surprenante. Et depuis 2015, pour la septième saison de Touche Pas à Mon Poste, Matthieu Delormeau rejoint la bande. Mais voilà qu’après cinq ans de poste dans l’émission de Cyril Hanouna, Matthieu Delormeau décide de partir vers d’autres horizons.

Touche Pas à Mon Poste va devoir se passer de Matthieu Delormeau à la rentrée de septembre

La nouvelle est tombée dans Le Parisien le 19 juin dernier. Matthieu Delormeau prend la décision de quitter Touche Pas à Mon Poste. Il donne alors aux journalistes les raisons de son départ. Et il n’oublie pas de saluer la réaction de Cyril Hanouna, qui va beaucoup lui manquer. Matthieu Delormeau aura passé cinq ans dans Touche Pas à Mon Poste en tant que chroniqueur. Il est très apprécié des fans de l’émission. Mais au départ, son arrivée sur C8 (D8 à l’époque) avait fait m-pas mal de bruits. En effet, deux des émissions qu’il animait sur NRJ12 venaient être supprimées de l’antenne. Une chaîne concurrente sur laquelle il aura passé près de huit ans.

Les explications de son départ de l’émission et de la chaîne

Matthieu Delormeau fête ses 46 ans le 5 mars dernier et il faut croire qu’il a besoin de changements. Dans ses confidences au journal Le Parisien il explique les raisons qui l’ont poussé à partir. Les émissions de Cyril Hanouna font un break pendant l’été pour diffuser des best-of et préparer la rentrée.

Mais Matthieu Delormeau ne fera pas partie des chroniqueurs en septembre. Et il en informait d’abord Cyril Hanouna avant de parler aux médias. Il raconte alors la réaction de Cyril Hanouna qu’il a trouvé parfaitement juste. Car Matthieu Delormeau admire profondément cet animateur. Mais malgré la joie qu’il a de participer à ces émissions, il a besoin d’un nouveau départ. Et lorsque Matthieu Delormeau dit à Cyril Hanouna qu’il souhaite quitter le show, l’animateur se démène d’abord pour tenter de le faire rester.

Matthieu Delormeau explique sa décision en précisant qu’il garde dans son cœur des souvenirs mémorables et une amitié sincère pour Cyril Hanouna et ses collègues de plateau

Matthieu Delormeau explique que l’animateur vedette de Touche Pas à Mon Poste lui a fait des propositions qui auraient pu le faire hésiter. Mais Cyril Hanouna comprend rapidement que c’est autre chose que désire son chroniqueur et qu’il ne pourra pas le lui donner. C’est alors avec amitié qu’il lui souhaite un bon voyage pour la suite de ses aventures. Sans oublier de lui rappeler que sa place sera toujours là pour lui. Des propos qui touche Matthieu Delormeau en plein cœur et qu’il n’oubliera pas. Aussi, lors de sa déclaration pour Le Parisien, le chroniqueur tient à préciser plusieurs points.

D’abord, il ne part pas à cause d’une quelconque polémique. Tous ses collègues et surtout l’animateur de Touche Pas à Mon Poste vont lui manquer. De même que son poste et l’ambiance géniale du plateau. Car il ne part pas parce qu’il s’ennuie ou qu’il sent l’atmosphère se dégrader. Il souhaite que son départ soit le début de nouvelles aventures. Comme il explique par la suite, Matthieu Delormeau ne recherchera pas du travail. Il veut s’intégrer à des projets qui lui permettront d’apprendre de nouvelles choses. Il veut ouvrir ses horizons et profiter de sa notoriété pour essayer d’autres voies de carrières. Ainsi, nous retrouverons peut-être Matthieu Delormeau en tant qu’acteur dans un film ou encore à l’écriture d’un scénario par exemple.

Le chroniqueur met tout au clair avant de quitter définitivement Touche Pas à Mon Poste

Ensuite il souhaite également partir sans que des histoires puissent prendre de l’ampleur par la suite. Comme les absents ont toujours tord, il tient à mettre au clair un dernier point. Matthieu Delormeau revient alors sur des polémiques qui voulaient l’opposer à Cyril Hanouna ou à Touche Pas à Mon Poste. En effet, le chroniqueur tient à s’exprimer sur ce sujet pour affirmer qu’il en s’est jamais senti humilié. Il ne gardera que des bons souvenirs de ses cinq ans dans Touche Pas à Mon Poste. Et il ne voudrait pas que cela soit différent pour le public de l’émission.

Sur Twitter et les autres réseaux sociaux, des personnalités saluent son départ pour pouvoir lui souhaiter bonne chance. Tout comme de nombreux fans.

Merci pour tous vos messages qui me touchent tant ! À bientôt pour des nouvelles aventures 😁❤️ — Matthieu Delormeau (@Mdelormeau) June 20, 2020

Matthieu Delormeau risque de beaucoup manquer au plateau de Touche Pas à Mon Poste tout comme à ses nombreux fans. Heureusement, grâce aux réseaux sociaux, son public pourra suivre de près ses nouvelles aventures. Car ils ne manqueront cela pour rien au monde. Depuis le 19 juin et l’annonce de son départ, les messages de soutiens et de regrets se multiplient sur la toile. Et tous s’accordent pour souhaiter de la réussite dans ses nouveaux projets à Matthieu Delormeau. De belles surprises attendent la carrière de ce chroniqueur !