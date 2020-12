Maud et Laurent (L’amour est dans le pré) heureux d’annoncer une nouvelle qui émeut les internautes!

Cette semaine, deux participants de L’Amour est dans le pré partage une grande nouvelle. D’ailleurs, les fans de l’émission se montrent très touchés par cet heureux message. Sur les réseaux sociaux, Maud et Laurent font part de leur immense joie. En effet, le clan des agriculteurs connaît l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille ! LD People revient sur l’histoire très touchante de ce couple d’éleveurs.



L’amour est dans le pré : Maud et Laurent, une bonne nouvelle après les épreuves



Des difficultés en pagaille



Récemment, Maud et Laurent faisaient part de leur inquiétude. En effet, les éleveurs de vaches et de brebis de l’amour est dans le pré vivent des moments très difficiles. Pire, ils se trouvent dans une situation financière presque catastrophique. Pourtant, une partie de leurs problèmes semble aujourd’hui résolu. Car grâce à leur notoriété, le public se mobilise pour leur venir en aide. En effet, il y a peu un immense élan de solidarité se crée sur le web.



Grâce à une cagnotte Leetchi, Maud et Laurent ( l’amour est dans le pré ) parviennent à récolter plus de 33 000 euros. Dès lors, ils vont pouvoir, grâce à cet argent, sortir un peu la tête de l’eau. Mais une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Pour preuve, Maud et Laurent connaissent aujourd’hui un nouvel événement plutôt sympathique. D’ailleurs, il n’hésite pas à publier plusieurs clichés pour fêter ce moment particulier. En ces temps bien sombres, cette belle nouvelle semble faire chaud aux cœurs de leurs fans.



” C ’est une fille ! “



Ce jeudi 3 décembre dernier, Maud et Laurent de l’amour est dans le pré comptent une nouvelle venue dans leur ferme. D’ailleurs, les photos publiées connaissent un grand succès sur la toile. Mais cette naissance va leur donner beaucoup de travail. Puisqu’il faut maintenant s’occuper de la petite dernière. En réalité, les deux tourtereaux ont le plaisir d’accueillir un petit veau dans leur élevage. Néanmoins, l’accouchement n’a pas été facile. Puisque le vétérinaire a dû procéder à une césarienne. Mais Maud et Laurent paraissent maintenant soulagés. ” Tout le monde va bien, ne vous inquiétez pas. La vache a été endormie et recousue sans douleur… La vétérinaire a même dessiné un petit cœur avec la bombe pansement. Nous allons maintenant manger puis nous reposer un peu avant le prochain vêlage “. Apparemment, le couple attend l’arrivée d’autres petits veaux.

Mais en attendant, Maud et Laurent de l’amour est dans le pré peuvent lire les nombreux commentaires en réaction à ces publications. En effet, leurs fans sont très touchés par les photos. De plus, certains internautes semblent en admiration devant le nouveau venu. Car, il faut bien avouer que le petit veau a de quoi émouvoir. À peine né, il se tient fièrement sur ses pattes dans l’étable. Ainsi, il sait qu’il est la star du jour. LD People vous livre également quelques commentaires des fans des agriculteurs. ” Super, il est trop mignon ce petit. Reposez-vous bien après ses émotions “, ” Elle est vraiment magnifique ! Et de tellement beaux yeux et de longs cils ! “. Aussi, plusieurs followers cherchent désormais un nom à l’animal. En tout cas, cette venue est une excellente nouvelle pour Maud et Laurent. Mais il leur faut maintenant continuer à s’occuper de l’exploitation. Car pour les agriculteurs, le travail ne s’arrête jamais l’amour est dans le pré !