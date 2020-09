Maud et Laurent (L’amour est dans le pré) : leur grave problème d’argent sont au plus mal financièrement !

Maud et Laurent : ces prénoms vous disent peut-être quelque chose. Ces deux candidats s’aiment comme des fous depuis la saison dernière. Tout allait bien pour eux jusqu’à ce qu’ils rencontrent de terribles difficultés financières. Aujourd’hui, de nombreuses personnes les aident à s’en sortir.

Leur magnifique histoire d’amour a émerveillé les fans de l’Amour est dans le pré. Car entre Maud et Laurent, c’est fut un véritable coup de foudre. La candidate a tout de suite séduit l’agriculteur. Et non pas au premier regard, mais dès qu’il a ouvert sa lettre ! Ce début romantique a fait chaviré le cœur du public et la suite s’est déroulée comme dans un film. Laurent a reçu chez lui Maud avec le plus grand soin.

On aurait dit qu’ils étaient fait l’un pour l’autre

On aurait dit qu’ils étaient fait l’un pour l’autre. D’ailleurs, ils n’ont pas perdu de temps. Ils ont très vite formé un couple. Maud a en effet accepté de venir vivre aux côtés de Laurent. Une histoire d’amour comme on les aime. Seulement voilà, la dure réalité de la vie d’agriculteur les a vite rattrapé.

Des dettes très difficiles à éponger

Un problème de dettes difficiles à éponger a en effet littéralement assommé Maud et Laurent. Quelques mois seulement après leur rencontre, tout a basculé. La ferme de Laurent est aujourd’hui en péril. Pour venir en aide à son chéri, Maud a remué ciel et terre. Elle a organisé un weekend-end solidaire où elle a convié tout le monde à mettre la main à la poche. Les autres candidats qui connaissent la difficulté de la vie agricole ont rapidement réagi.

Maud et Laurent: “Plus qu’une émission télé, une famille, plus qu’un métier, un mode de vie »

Les anciens candidats Pierre et Fred ont fait partie des premiers à réagir. Ils ont fait connaître leur soutien sur leur compte Instagram en déclarant : « 100% pour la ferme de Laurent et Maud ! Plus qu’une émission télé, une famille, plus qu’un métier, un mode de vie ». A leur tour, deux autres couples les ont épaulés : Claire et Sébastien et Virginie et Thomas.

Fred et Pierre ont même annoncé se rendre chez Maud et Laurent pour le weekend solidaire. Le couple a été tellement touché par leur situation qu’ils ont aussi promis de reverser une partie de leur vente pour les soutenir. « Nous serons présents aux côtés de Maud et Laurent les 26 et 27 septembre à Saint-Hilaire en Morvan, pour leur weekend d’entraide avec d’autres agriculteurs ADP » a ainsi écrit le couple sur Instagram. De quoi mettre du baume à Maud et Laurent !