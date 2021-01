Maud et Laurent « L’amour est dans le pré » ont une terrible nouvelle! Mauvais début d’année!

Maud et Laurent « L’amour est dans le pré » sont de retour avec de terribles nouvelles. C’est donc un début d’année difficile qui s’annonce pour eux.

Si vous avez suivi les dernières saisons de « l’amour est dans le pré », vous connaissez sûrement Maud et Laurent. Le couple fait partie des figures emblématiques de la 14ème saison de l’émission. Et depuis, ils sont restés ensemble, fondant une petite famille qui fait leur bonheur. S’ils ont été assez calmes et discrets durant les derniers mois, Maud et Laurent « L’amour est dans le pré » ont donnés de leurs nouvelles aux fans.

Tout s’est fait à travers une publication sur Instagram où ils sont très populaires. Mais si leur message commence de la meilleure manière, la suite a laissé les internautes perplexes. En effet, ce ne sont pas que de bonnes nouvelles que ces derniers ont tenus à partager avec leur communauté. L’équipe de LD People fait le point et vous donne les détails de cette nouvelle mésaventure du couple !

Une année 2020 compliquée !

Comme tout le monde, Maud et Laurent « L’amour est dans le pré » ont beaucoup souffert en 2020. Le couple qui a décidé d’emménager ensemble s’est lancé dans un élevage de veau commun. Et cela semblait marcher au mieux à leur début. Seulement ils finissent par enchaîner les tragédies au fil du temps. Les mauvais choix des deux éleveurs ainsi que la pandémie les a beaucoup endettés. Heureusement, ils réussissent à trouver une solution à laquelle bon nombre d’entre nous ont participés.

En effet, c’est une cagnotte en ligne que les fans du couple ont complétés qui a arrangé les choses. Et bien qu’ils « commencent à peine à sortir la tête de l’eau », les 51 000 euros récoltés ont beaucoup aidé. Le couple annonçait d’ailleurs que les choses allaient beaucoup mieux en novembre dernier. Une très bonne nouvelle pour leurs fans qui sont toujours nombreux à les soutenir.

Maud et Laurent « L’amour est dans le pré » de nouveau en difficulté !

Le 3 janvier dernier, Maud et Laurent « L’amour est dans le pré » ont pris le temps de présenter leurs vœux à leur communauté. Leur message commence d’ailleurs de la meilleure façon possible. Et si le couple a mis autant de temps avant de refaire surface sur Instagram, c’est parce qu’ils étaient très occupés à préparer la naissance d’autres veaux. Comme quoi, leur ferme s’agrandit encore.

Mais c’est aussi une terrible nouvelle qui vient. En effet, il semblerait que le sort s’acharne sur la ferme. Ces derniers ont dû faire face à une césarienne lors de ces naissances. Et si cela permet de préserver les veaux et leurs vaches, ce sont des dépenses conséquentes en plus. Le couple explique pourtant qu’ils ont tout fait pour éviter ce genre de situation. Et malgré ce drame, le couple reste confiant. Ils promettent d’ailleurs de rester déterminer pour continuer à garder leur ferme à flot et s’en sortir du mieux qu’ils le peuvent !