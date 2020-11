Maud (Koh-Lanta) est maman : elle vient d’accoucher, images et le petit nom de son fils

Maud est une ancienne candidate de Koh-Lanta. Elle était présente dans deux aventures distinctes, l’une en 2002 et l’autre en 2012. Même avec dix années d’intervalles, Maud avait répondu présente à l’appel de l’île et des épreuves. Mais aujourd’hui c’est une nouvelle épreuve qui s’offre à elle. Une épreuve qui revêt un caractère unique car il s’agit de celle de devenir maman. Cette aventure commence donc le 17 novembre dernier ! Maud est fière d’annoncer à ses abonnés Instagram qu’elle est devenue maman d’un petit garçon qui a déjà conquis son cœur.

L’arrivée d’un petit garçon vient bouleverser la vie de Maud, ancienne candidate de Koh-Lanta

Maud aura tout de même dû attendre plus que prévu son petit bout de chou. En effet, comme elle l’indique sur son compte Instagram, l’ancienne aventurière de Koh-Lanta accouchait deux jours après le terme de sa grossesse. Mais malgré son “retard”, elle accueille donc Victor avec le plus grand des bonheur. À peine arrivé que Maud le présente d’ores et déjà à ses abonnés sur la Toile. Et comment ne pas craquer devant cet adorable petit bonhomme ?

Dans la description de cette image qui va faire fondre le cœur des abonnés de Maud, elle indique les informations d’usages à l’annonce d’une naissance. Le prénom, le poids et la taille de son bébé. Vitor pèse presque 4 kilos et mesure 50 centimètres. Il s’agit donc d’un bébé en parfaite santé et c’est tout ce qui compte pour la maman de Victor. Maud le surnomme son petit matelot à cause des accessoire de son fils sur la photo qu’elle partage en ligne. Même son doudou, un lapin en peluche, porte un uniforme qui rappelle ceux de la Marine.

Les abonnés de la nouvelle maman restent en alerte pour avoir des nouvelles de Victor

Les fans de Maud sont ravis pour elle. L’aventurière de Koh-Lanta avait, dès le départ, mis ses abonnés dans la confidence. Le 9 juin dernier, elle annonçait sa grossesse avec une fierté et une joie non dissimulées. Et tout au long de cette belle aventure de neuf mois, Maud donnait de ses nouvelles et de celle de son bébé.

Maud était vraisemblablement impatiente de rencontrer ce petit être qui a grandi en elle. Et maintenant qu’il est enfin en face d’elle, elle est la plus heureuse des mamans. Tout comme ses abonnés Instagram, nous tenons évidemment à souhaiter nos sincères félicitions à l’ancienne aventurière de Koh-Lanta. Cette aventure là est celle d’une vie et il est clair que Maud était prête à la commencer. Maud donnera certainement des nouvelles de son petit Victor et de sa nouvelle vie de maman dans les prochains jours ou semaines. Après deux saisons dans Koh-Lanta, les fans de Maud ne sont pas de soucis quant au fait qu’elle soit rapidement une maman au top. La fatigue ne sera qu’une formalité face à la determination sans failles de la jeune maman.

