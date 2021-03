Maud (L’amour est dans le pré) explique sa descente aux enfers avec Laurent!

Devant les caméras, tout semblait les réunir. Laurent et Maud de l’Amour est dans le pré avait eu un coup de cœur l’un pour l’autre lors de la 14eme saison de l’Amour est dans le pré. Une fois de plus, Karine Le Marchand pouvait se féliciter d’avoir créé un couple au sein de son émission. Il faut dire qu’au sein de la rédaction de LDpeople, nous avions également craqué pour ces deux tourtereaux. Nous avions vraiment trouvé qu’ils étaient faits l’un pour l’autre.

« Vivre d’amour et d’eau fraîche », vraiment ?

En 2020, grâce au programme de M6, Laurent et Maud de l’Amour est dans le pré ont donc décidé de vivre ensemble. Ils ont bien senti qu’entre eux, c’était l’amour, le vrai. Mais si les sentiments étaient bien là, ils n’ont pas été au bout de leurs surprises ! Malheureusement, la diction « vivre d’amour et d’eau fraîche » est bien facile à dire qu’à mettre en application.

En effet, les amoureux ont vite été rattrapés par des problématiques matérielles. Et les ennuis financiers ont plombé leur quotidien. Comme ils n’arrivaient plus à joindre les deux bouts, ils ont décidé de lancer une cagnotte en ligne. En effet, ils se voyaient plonger dans la misère. Ils n’arrivaient même plus à subvenir à leurs besoins les plus basiques ! Au sein de la rédaction de LDpeople, ça nous a vraiment fait mal au cœur de les voir sombrer dans une telle détresse.

2020 : une année noire

Il faut dire que l’année 2020 a fait mal à de nombreux Français. La crise sanitaire a enclenché une énorme crise économique. D’ailleurs, la France n’est pas le seul pays touché. Comme Maud et Laurent de l’Amour est dans le pré ont beau eu cherché des solutions pour se refaire une santé financière, ils n’y arrivaient pas. Ils ont fini par avoir cette idée très originale de cagnotte en ligne. Ils savaient qu’ils pouvaient compter sur l’aide de leurs fans.

Et ils ne se sont pas trompés. Car grâce à leur compte Instagram, ils ont le soutien au quotidien de centaines d’abonnés qui compatit sur leur sort. Car les problèmes financiers de ce couple de vient pas de leur propre faute. Par exemple, leurs fournisseurs eux-mêmes n’ont pas toujours su respecter leurs propres échéanciers.

l’Amour est dans le pré : Des problèmes de pagaille !

Et puis, quand un problème arrive, puis deux, puis trois, en général, c’est une cascade d’autres ennuis qui dévalent. Pour le couple d’agriculteurs, les ennuis ont littéralement déferlé ! Ils ont par exemple eu la réjouissance d’accueillir des veaux dans leur ferme. Evidemment, ces naissances constituent une grande joie pour eux. Mais cela déclenche une foule d’imprévus dans la gestion de la société.

Maud et Laurent de l’Amour est dans le pré ont ainsi payé des sommes astronomiques pour ces petits veaux. Or, ils n’avaient déjà pas d’argent ! Cela n’a fait qu’accentuer leur fragilité financière. Par exemple, l’un des veaux a dû naître par césarienne. Les frais de vétérinaires ont ainsi explosé. Et ils ont également déboursé de l’argent pour de nombreux autres soins.

l’Amour est dans le pré : « C’est un coût supplémentaire mais nous n’avons pas le choix. »

Ainsi, le 2 janvier dernier, elle présentait l’adorable petit veaux sur Instagram. « Je vous présente un petit qui vient de naître. Encore une fois, nous avons dû appeler les vétérinaires pour faire une césarienne pour le bien de la vache et du veau (il ne faut pas le faire attendre si il a décidé de venir au monde…). Cette saison/année n’est pas au top pour nous car quasi tous les vêlages sont par césarienne. C’est un coût supplémentaire mais nous n’avons pas le choix. », expliquait-t-elle ainsi.

Et de poursuivre : « Peu importe, l’essentiel est que tout le monde soit en bonne santé.

Nos bêtes et nous aussi. Et nous espérons que vous aussi. Prenez soin de vous tous. » Ses abonnés la soutiennent et l’encouragent. « Bonjour Maud et Laurent j’ai lu votre histoire sur internet et je vois un Laurent qui pleure comme je dis comment vous faites pour tenir à la ferme avec tout ce problème qui vous tombe sur la tête. », « Bonjour Maud et Laurent es que vous allez bien et es que vous n’avez pas trop froid dans la Nièvre », pouvait-on lire parmi les nombreux commentaires.

Maud de l’Amour est dans le pré s’est ainsi saisie de son compte Instagram. Elle a appelé à l’aide sa communauté. Grâce à sa cagnotte, ils ont ainsi récolter la coquette somme de 50 000 euros. Au sein de LDpeople, on se félicite que les deux agriculteurs puisse enfin souffler.

